Warisan Biden adalah ‘Genosida’: Reaksi Mengalir Seiring dengan Mundurnya dari Pencalonan Presiden AS

IslamTimes - Kelompok hak asasi manusia dan pengunjung media sosial bereaksi terhadap keputusan Presiden AS Joe Biden untuk membatalkan pencalonannya kembali, dengan mengatakan bahwa ia akan dikenang karena caranya memfasilitasi perang genosida rezim Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina.

Reaksi mulai berdatangan pada hari Senin (222/7), segera setelah Biden mengumumkan melalui surat di media sosial bahwa ia mengundurkan diri sebagai kandidat pemilu presiden 2024.Keputusan tersebut diambil menyusul kinerja buruk dalam debat yang juga menampilkan saingan beratnya, Donald Trump, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan Biden untuk mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan berikutnya.Namun, ketika mengomentari keputusan tersebut, Kampanye AS untuk Aksi Hak-Hak Palestina (USCPR), sebuah kelompok hak asasi manusia, mengatakan, “Bukan kegagalan debat Biden yang menunjukkan bahwa ia tidak layak untuk memimpin. Itu adalah puluhan ribu bom yang dia kirim untuk membunuh keluarga-keluarga Palestina.”"Biden berulang kali mendanai, mempersenjatai, dan mendukung pembantaian massal rakyat Palestina oleh Zionis Israel,” kata USCPR, seraya menambahkan, “Tidak ada yang bisa menghapus fakta bahwa 'warisan Biden' adalah – dan akan selalu – GENOSIDE.”Jeremy Scahill, salah satu pendiri Drop Site, sebuah situs berita independen, dan mantan jurnalis di The Intercept, sebuah organisasi berita online Amerika, ikut serta.Ketika saya membaca pernyataan Biden yang menekankan kesopanan dan kepahlawanannya, yang terpikir oleh saya hanyalah gadis kecil di Gaza yang rahangnya patah dan semua anak-anak Palestina lainnya yang dipotong-potong, dibakar hidup-hidup, dibunuh dengan senjata AS dalam sebuah serangan perang yang difasilitasi Joe Biden.— jeremy scahill (@jeremyscahill) 21 Juli 2024“Ketika saya membaca pujian terhadap Biden, yang menekankan kesopanan dan kepahlawanannya, yang terpikir oleh saya hanyalah gadis kecil di Gaza yang rahangnya patah dan semua anak-anak Palestina lainnya yang dipotong-potong, dibakar hidup-hidup, dibunuh dengan senjata AS dalam sebuah serangan perang yang difasilitasi Joe Biden,” tulisnya di X.Kelompok ini merujuk pada dukungan Amerika Serikat yang terus menerus dan bahkan memperkuat dukungan persenjataannya kepada rezim Israel selama perang, yang sejauh ini telah menewaskan hampir 39.000 orang dan melukai sekitar 90.000 lainnya.Owen Jones, penulis dan aktivis, juga menggarisbawahi bahwa Biden sedang berlumuran darah puluhan ribu warga Palestina, dan menyebutnya sebagai “Monster yang pantas dipenjara.”“Zionis Israel tidak akan mampu meruntuhkan Gaza tanpa dia,” kata Jones, sambil menambahkan, “…jika neraka memang ada, orang itu akan mendapat tiket kelas satu ke sana.”Juru kampanye hak asasi manusia Sophie McNeill juga menyuarakan kritik tersebut, dengan mengatakan, “Calon Partai Demokrat berikutnya harus mengakhiri dukungan mereka terhadap perang kriminal ini.”[IT/r]