Politico: Netanyahu Meminta Bertemu dengan Trump 

Former U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu telah meminta pertemuan dengan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump saat melakukan kunjungan resmi ke Washington minggu ini, Politico melaporkan pada hari Senin (22/7), mengutip sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Perdana Menteri Israel berada di Washington untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden dan menyampaikan pidato di KongresPemimpin Zionis Israel diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Joe Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, dan pejabat tinggi AS lainnya selama perjalanannya. Dia juga dijadwalkan menyampaikan pidato di depan Kongres pada hari Rabu, membahas perang yang sedang berlangsung di Gaza. Menurut sumber Politico, tim Netanyahu juga telah melakukan kontak dengan Trump, berupaya menjadwalkan pertemuan tatap muka, kemungkinan di Florida.Trump, yang semakin kritis terhadap perdana menteri Zionis Israel dalam beberapa tahun terakhir, belum menyetujui pertemuan tersebut namun juga tidak menolaknya secara langsung, lapor outlet tersebut.Meskipun mantan presiden tersebut adalah pendukung setia Zionis Israel, ia berselisih dengan Netanyahu setelah pemimpin Zionis Israel itu mengucapkan selamat kepada Biden atas kemenangannya dalam pemilu AS tahun 2020.Trump juga mengkritik cara Netanyahu menangani situasi di Gaza dan kegagalan intelijen Zionis Israel pada 7 Oktober, ketika militan Hamas melancarkan serangan ke wilayah Israel, menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyandera beberapa ratus orang.Pekan lalu, Trump bahkan mengancam kepemimpinan Zionis Israel atas kegagalan mereka memulangkan sandera AS dari Gaza, dengan menyatakan pada Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee bahwa “mereka sebaiknya kembali sebelum saya menjabat, atau Anda akan membayar harga yang sangat mahal.”Pemerintahan Biden telah menjadi pendukung setia Netanyahu selama konflik. Namun, Washington menghentikan pengiriman 3.500 bom ke Zionis Israel pada awal Mei di tengah seruan agar Yerusalem Barat mengurangi serangannya terhadap kota Rafah yang berpenduduk padat di Gaza selatan.Netanyahu menggambarkan tindakan tersebut sebagai “tidak terbayangkan” dan secara terbuka mengkritik Washington karena “menahan senjata dan amunisi untuk Zionis Israel.”[IT/r]