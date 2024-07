NBC: Harris Mungkin Nengubah Retorika AS Mengenai Perang Gaza Jika Terpilih 

US Vice President Kamala Harris

IslamTimes - Menjabat Kamala Harris sebagai presiden dapat menyebabkan perubahan sikap terhadap Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, namun kemungkinan besar tidak akan mengubah kebijakan AS yang sebenarnya terhadap Zionis Israel, menurut NBC News.

Namun, pewaris yang ditunjuk Biden kemungkinan besar tidak akan mengubah kebijakan ASPresiden AS Joe Biden mengumumkan pada hari Minggu (21/7) bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali dan mendukung Harris, wakil presidennya, untuk mencalonkan diri. Sebagian besar anggota Partai Demokrat sudah tidak mendukungnya, namun dia belum secara resmi dicalonkan oleh partai tersebut.Harris “secara luas diperkirakan akan melanjutkan” kebijakan luar negeri Biden jika terpilih, namun “tampaknya lebih bersedia untuk secara terbuka mengkritik Netanyahu dan mengungkapkan empati terhadap penderitaan warga sipil Palestina di Jalur Gaza,” kata NBC yang mengutip mantan pejabat dan analis di Washington.Sebuah sumber yang dekat dengan pemerintahan Trump mengatakan bahwa orang Arab-Amerika, pemilih muda, dan kaum progresif mungkin lebih terbuka terhadap Harris “karena dia tidak dianggap bertanggung jawab atas kebijakan Biden mengenai Zionis Israel,” dan Partai Demokrat berharap “hal ini akan membantu jumlah pemilihnya.”Kepresidenan Harris mungkin menghasilkan “postur retoris yang jauh lebih seimbang,” menurut Aaron David Miller, peneliti senior di lembaga think tank Carnegie Endowment for International Peace.“Dia jelas akan lebih bersimpati ketika menyangkut masalah kenegaraan Palestina dan bahkan hak-hak Palestina,” kata Miller, namun ia menekankan bahwa Harris tidak mungkin membawa perubahan signifikan dalam kebijakan.Menyusul serangan pesawat nirawak dan rudal Iran pada bulan April, Harris berbicara tentang dukungan “kuat” AS terhadap Zionis Israel dan menyatakan bahwa Amerika “berdiri bersama rakyat Zionis Israel dalam pertahanan melawan serangan-serangan ini.”Partai Demokrat telah menampilkan Harris sebagai perempuan kulit hitam dan India pertama yang bersejarah sebagai wakil presiden, karena latar belakang etnisnya. Dia juga menikah dengan pengacara perusahaan Doug Emhoff, dan telah menerima “koneksi Yahudi” yang dimilikinya, dan menjadi tuan rumah pertemuan untuk hari raya Yahudi, kata NBC.Menurut Miller, Harris memiliki “pandangan yang sangat moderat” terhadap Zionis Israel, “di sisi kiri dari apa yang Biden siap lakukan, namun berada di sisi kanan dari mereka yang berpendapat bahwa kita perlu membebankan biaya dan konsekuensi pada Zionis Israel untuk memperjelas bahwa kita melakukan hal yang sama. negara adidaya dan mereka tidak.”Penasihat keamanan nasionalnya, Philip Gordon, adalah veteran Departemen Luar Negeri pada masa kepresidenan Bill Clinton dan Barack Obama, yang diyakini sejalan dengan komunitas kebijakan luar negeri Partai Demokrat.Netanyahu dijadwalkan tiba di Washington pada hari Senin dan berpidato di Kongres AS pada hari Rabu (24/7). Dia diperkirakan akan bertemu dengan Biden dan Harris suatu saat nanti.[IT/r]