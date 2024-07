Netanyahu Akan Bertemu Biden dan Harris Selama Kunjungan AS, Trump Ditunda

US President Joe Biden with Israeli occupation Prime Minister Benjamin Netanyahu at Ben Gurion International Airport

IslamTimes - Perdana Menteri pendudukan Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris secara terpisah minggu ini, dengan Senator Benjamin Cardin memimpin pidatonya di Kongres karena komitmen Harris sebelumnya.

Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis (25/7) di Gedung Putih, menurut seorang pejabat AS pada hari Senin (22/7).Rabu lalu, diumumkan bahwa Biden telah tertular COVID-19 dan tetap tinggal di rumah pantainya di Delaware. Namun, dilaporkan bahwa presiden AS akan kembali ke Washington pada hari Selasa (23/7) menjelang pidato Netanyahu di depan sesi gabungan di Kongres AS pada hari Rabu (24/7).Kabarnya, Netanyahu akan bertemu Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris secara terpisah. Pembicaraan dengan Biden diperkirakan akan membahas perang terhadap Palestina di mana kedua pemimpin akan membahas cara-cara untuk mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza Palestina, dengan topik yang mencakup Iran dan negara-negara lain.Pada gilirannya, seorang ajudan Harris mengumumkan bahwa wakil presiden, yang juga menjadi kandidat utama presiden dari Partai Demokrat setelah pengumuman pengunduran diri Biden, menyatakan bahwa Harris bermaksud untuk menekankan pentingnya mengakhiri perang di Jalur Gaza.Ajudan tersebut menjelaskan bahwa bagi Harris, akhir perang di Jalur Gaza harus dilakukan sedemikian rupa sehingga “Zionis Israel aman, semua sandera dibebaskan, penderitaan warga sipil Palestina di Gaza berakhir, dan rakyat Palestina dapat menikmati hak mereka demi martabat, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri."Selain itu, Politico melaporkan bahwa Netanyahu juga telah meminta untuk bertemu langsung dengan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump saat berada di AS minggu ini.Senator Benjamin Cardin dari Maryland akan memimpin pidato Netanyahu pada pertemuan gabungan Kongres pada hari Rabu, bukan Wakil Presiden Kamala Harris. Seorang ajudan Harris menjelaskan bahwa ketidakhadirannya adalah karena komitmen sebelumnya di Indianapolis dan tidak boleh dilihat sebagai pergeseran dukungannya terhadap keamanan Zionis “Israel”.Biasanya, wakil presiden, sebagai presiden Senat, duduk di sebelah ketua DPR selama pertemuan tersebut untuk menyambut para pemimpin asing, menunjukkan dukungan dan dukungan. Minggu ini, Partai Demokrat telah memilih Senator Cardin, yang mengetuai Komite Hubungan Luar Negeri, untuk bergabung dengan Ketua Mike Johnson dan mendukung Netanyahu, menurut sumber yang dikutip oleh The New York Times.Delapan anggota Kongres Demokrat memboikot pidato NetanyahuJauh lebih banyak anggota Partai Demokrat yang bisa melewatkan pidato Benjamin Netanyahu di depan Kongres pada tanggal 24 Juli dibandingkan 58 orang yang melakukannya terakhir kali ia berbicara, Newsweek melaporkan pada awal bulan Juni.Senator AS Elizabeth Warren mengumumkan pada bulan Juni bahwa dia tidak akan menghadiri presentasi Netanyahu di hadapan Kongres pada tanggal 24 Juli karena “bencana kemanusiaan yang dia ciptakan,” mengacu pada perang di Gaza.Warren mengecam penolakan Netanyahu terhadap kebijakan AS mengenai solusi "dua negara" ketika menanggapi wartawan, dengan mengatakan, "Dia juga telah menjelaskan bahwa dia tidak mendukung kebijakan AS untuk solusi dua negara yang akan membiarkan rakyat Israel dan Palestina mengembangkan penentuan nasib sendiri bangsanya sendiri, hidup bermartabat."Dia lebih lanjut menekankan perlunya gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan, aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan negosiasi konstruktif untuk mencapai “solusi damai” oleh “kedua pihak”.[IT/r]