Kementerian Pertahanan Inggris Menyimpan Rekaman Penting Pembantaian di Gaza, Namun Menolak untuk Dirilis

Palestinians inspect a vehicle with the logo of the World Central Kitchen wrecked by an Israeli occupation airstrike in Deir al Balah, Gaza Strip

IslamTimes - Kementerian Pertahanan Inggris memegang rekaman video pengawasan dari penerbangan Royal Air Force di atas Gaza pada tanggal 1 April, hari dimana Zionis "Israel" membunuh tujuh pekerja bantuan internasional, termasuk tiga veteran Inggris.

Kementerian Pertahanan Inggris memiliki rekaman video pengawasan di Gaza sejak hari Zionis "Israel" membunuh tujuh pekerja bantuan internasional dalam sebuah pembantaian tetapi menolak untuk merilisnya menurut Declassified UK.Rekaman tersebut, yang diambil oleh pesawat pengintai Angkatan Udara Kerajaan (RAF) telah mendokumentasikan sekitar lima jam di Gaza pada tanggal 1 April, ketika tujuh orang yang bekerja untuk konvoi Dapur Pusat Dunia yang dibunuh oleh Zionis "Israel", termasuk tiga veteran militer Inggris: John Chapman , James Kirby, dan James 'Jim' Henderson.Pesawat pengintai RAF tampaknya kembali ke pangkalannya di Siprus hanya beberapa menit sebelum serangan udara dilancarkan.Akibatnya, RAF mungkin telah merekam peristiwa-peristiwa menjelang pembantaian tersebut, yang dapat menjelaskan klaim pendudukan Israel dengan membuktikan atau menyangkal apakah "orang-orang bersenjata Hamas" berada di dekat konvoi tersebut atau tidak, bantah Declassified.Jose Andres, pendiri World Central Kitchen, mengkritik penyelidikan Zionis "Israel" atas insiden tersebut, di mana dua perwira senior dipecat karena apa yang digambarkan sebagai "kesalahan besar," tulis Declassified UK dalam laporan mereka.Mengutip wawancara dengan ABC, laporan tersebut mencatat bahwa Andres menyatakan bahwa "penyelidikan harus lebih mendalam...kita memerlukan lebih banyak informasi. Kita perlu melihat video dengan kualitas yang lebih baik."Selain itu, menurut Declassified UK, London kemungkinan tidak akan menjadi sumber rekaman penting ini, meskipun dilaporkan telah melakukan lebih dari 200 penerbangan pengawasan di Gaza untuk membantu Zionis "Israel".Militer Inggris mengakui, sebagai tanggapan atas permintaan Kebebasan Informasi (FOI) oleh Declassified UK, bahwa mereka menyimpan "rekaman video Gaza dari penerbangan [pengawasan] Shadow R1 pada tanggal 1 April."Namun, Kementerian Pertahanan (MoD) menolak merilis rekaman tersebut, dengan alasan keamanan, dan menyatakan bahwa isinya mungkin melibatkan pasukan khusus Inggris atau MI6. Mendeklasifikasi rencana untuk mengajukan banding atas keputusan FOI dan telah membagikan informasi ini kepada beberapa kerabat pekerja bantuan yang meninggal."Rekaman ini tidak boleh disembunyikan dari keluarga kami," kata ayah Jim Henderson, Neil, kepada Declassified, seraya menambahkan bahwa "pemerintah Inggris harus segera mengungkapkan bukti apa pun yang dimilikinya" yang mungkin "menjelaskan mengapa James menjadi sasaran yang salah oleh Zionis Israel" .Demikian pula, Forz Khan, pengacara keluarga Henderson, mengatakan kepada Declassified bahwa dia "menulis surat kepada pemerintahan Partai Buruh yang baru untuk meminta jawaban apakah bantuan militer dan intelijen Inggris kepada Israel telah digunakan dalam serangan terhadap warga Inggris di Gaza".Pasukan mata-mata Inggris: Pasukan rahasia terlibat dalam serangan Israel di GazaSeorang pejabat tinggi Zionis Israel mengungkapkan bahwa tim mata-mata Inggris telah ditempatkan di Zionis "Israel" sejak dimulainya agresi terhadap Gaza pada bulan Oktober, Declassified UK melaporkan pada bulan Juni, mengutip kebocoran baru-baru ini ke The New York Times.Informasi baru ini dilaporkan dalam artikel NYT yang juga diterbitkan pada bulan Juni, yang meliput operasi Israel untuk mengambil empat tawanan dalam serangan yang juga mengakibatkan terbunuhnya ratusan warga Palestina.Zionis "Israel" saat ini sedang diselidiki atas tuduhan genosida di Pengadilan Dunia, sementara kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional sedang mencari surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Yoav Gallant.Ketika rincian lebih lanjut muncul mengenai peran Inggris dalam perang Israel di Gaza, para menteri Inggris dapat menghadapi dampak hukum, tegas laporan itu.Artikel New York Times menekankan bahwa "tim pengumpulan dan analisis intelijen dari Amerika Serikat dan Inggris telah berada di Israel selama perang."Lebih lanjut dikatakan bahwa personel Inggris "membantu intelijen Zionis Israel dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait para sandera, beberapa di antaranya adalah warga negara kedua negara."Deklasifikasi sebelumnya mengungkap bahwa RAF telah melakukan lebih dari 200 misi pengawasan di Gaza dari Siprus sejak Desember, dengan setidaknya satu pesawat mendarat di Zionis "Israel".Namun, ini adalah pertama kalinya dipastikan bahwa perwira intelijen Inggris dikerahkan di Zionis "Israel" untuk mendukung agresinya di Gaza.Pejabat Zionis Israel mencatat bahwa Inggris telah mampu memasok intelijen udara dan dunia maya yang tidak dapat dikumpulkan oleh "Israel" secara independen, menurut laporan tersebut.