Protes Invasi ke Gaza, Polisi AS Ringkus Ratusan Aktivis Yahudi di Gedung Kongres

Islam Times - Ratusan aktivis Yahudi yang menuntut gencatan senjata dan perdamaian di Jalur Gaza diringkus polisi. Mereka menjalankan aksi protes ini di gedung Kongres Amerika Serikat.

Para demonstran berkumpul di dalam Gedung Kantor Cannon House pada hari Selasa (23/7) untuk memprotes kebijakan Washington yang mempersenjatai Israel guna melancarkan aksi genosida di Jalur Gaza.Massa menuntut AS menghentikan transfer senjata ke Israel dan mendesak adanya gencatan senjata. Mereka meneriakkan slogan dan membawa spanduk bertuliskan "gencatan senjata sekarang juga" dan "biarkan Gaza hidup".Massa pengunjuk rasa mengenakan kaos merah bertuliskan "bukan atas nama kami" dan "Yahudi mengatakan 'hentikan dukungan senjata Israel'". Slogan dan spanduk ini merupakan simbol yang menegaskan bahwa umat Yahudi menolak dikaitkan dengan kebrutalan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel.Aksi ini diselenggarakan oleh kelompok Jewish Voice for Peace. Mereka di media sosial menulis, "Selama 9 bulan terakhir, kami telah menyaksikan kengerian yang tak tertara di Gaza, yang dilakukan atas nama kami dan didanai oleh rezim kami".Aksi protes itu direncanakan bertepatan dengan kunjungan Netanyahu ke AS, di mana dia akan bertemu dengan Presiden Joe Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, dan calon presiden Republik Donald Trump. Netanyahu juga dijadwalkan akan berpidato di gedung kongres yang menjadi lokasi demo tersebut pada keesokan harinya.Tercatat ada 400 orang yang ikut dalam demonstrasi tersebut. Aksi tersebut dibubarkan oleh Polisi Capitol AS yang melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran. Mereka juga ditangkapi dan diringkus oleh polisi karena "berdemonstrasi di dalam Gedung Kongres adalah pelanggaran hukum," tukas pihak kepolisian. [IT/G]