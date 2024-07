US Vice President and Democratic Presidential candidate Kamala Harris waves from Air Force Two departured from Milwaukee Mitchell International Airport

IlamTimes - Sebuah jajak pendapat baru mengungkapkan bahwa Wakil Presiden AS Kamala Harris unggul tipis atas calon presiden dari Partai Republik Donald Trump dalam pemilihan presiden AS tahun 2024 setelah presiden saat ini Joe Biden mengakhiri upayanya untuk terpilih kembali.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos, yang dilakukan pada hari Senin dan Selasa (22-23/7), menunjukkan Harris mengungguli Trump dengan selisih 44% berbanding 42% di antara pemilih terdaftar dalam jajak pendapat nasional, selisihnya berada dalam margin kesalahan 3 poin persentase.Jajak pendapat Reuters/Ipsos pekan lalu menunjukkan Biden tertinggal dua poin persentase dari Trump sebelum dia keluar dari pencalonan.Jajak pendapat terbaru, yang dilakukan secara online, mensurvei 1.241 orang dewasa AS secara nasional, termasuk 1.018 pemilih terdaftar.Harris dan Trump memiliki perolehan suara yang sama sebesar 44% dalam jajak pendapat tanggal 15-16 Juli, dan Trump memimpin dengan selisih satu poin persentase dalam jajak pendapat tanggal 1-2 Juli, keduanya berada dalam margin kesalahan yang sama.Sekitar 56% pemilih terdaftar setuju dengan pernyataan bahwa Harris, 59 tahun, “tajam secara mental dan mampu menghadapi tantangan,” dibandingkan dengan 49% yang menyatakan hal yang sama tentang Trump, 78 tahun. Hanya 22% pemilih menilai Biden seperti itu.Tiga perempat pemilih Partai Demokrat mengatakan mereka setuju dengan pernyataan bahwa partai dan pemilih harus mendukung Harris sekarang, dan hanya seperempat yang mengatakan banyak kandidat harus bersaing untuk mendapatkan nominasi dari partai tersebut.Pada hari Minggu (21/7), Biden, 81 tahun, keluar dari pemilihan presiden AS dan mendukung Harris sebagai calon baru dari partai tersebut.Dukungan Biden terhadap Harris dengan cepat diikuti oleh Kongres Kaukus Hitam yang berpengaruh dan berbagai anggota parlemen, serta beberapa donor utama dan PAC super termasuk Priorities USA dan Unite the Country.Sebuah lembaga jajak pendapat yang mewakili tim kampanye Trump meremehkan jajak pendapat yang menunjukkan peningkatan dukungan terhadap Harris, dengan alasan bahwa popularitas Harris mungkin akan meningkat untuk sementara waktu karena meluasnya pemberitaan media mengenai pencalonan barunya.Kubu Trump sudah mulai mempersiapkan rencana tentang bagaimana ia harus bersaing dengan perempuan muda Harris dalam pemilu mendatang.Tim Trump memulai serangan mereka dengan menghubungkan Harris dengan kegagalan pemerintahan Biden, dengan mengatakan bahwa Harris terlibat dalam segala hal yang terjadi di bawah pengawasan Biden.[IT/r]