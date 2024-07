Demonstrasi Massal Anti-Netanyahu di Luar Kongres: ‘Tangkap Pembunuh Anak’

Activists participate in a pro-Palestinian protest near the U.S. Capitol on July 24, 2024, in Washington, DC

IslamTimes - Demonstrasi besar-besaran terus berlanjut di Washington menentang kunjungan Netanyahu di tengah perang genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat dan pidatonya di hadapan Kongres telah memicu demonstrasi besar-besaran menentang Perdana Menteri Zionis Israel dan perang genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.“Para pengunjuk rasa di #Washington telah menyuarakan slogan-slogan menentang kunjungan Netanyahu dan perang genosida di #Gaza.”- #Koresponden AlMayadeen di Washington, Mohammad Karim, melaporkan dari tempat protes#GazaGenocide https://t.co/A2Rds7TT6n— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 24 Juli 2024Para pengunjuk rasa berbondong-bondong ke area di luar gedung Capitol sebelum pidato Netanyahu di depan sidang gabungan Kongres AS.Ratusan demonstran sejauh ini telah berkumpul, mengibarkan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menentang Netanyahu dan Presiden AS Joe Biden.Polisi menggunakan semprotan merica pada ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina yang berkumpul di luar Gedung Capitol AS pada hari Rabu (24/7) ketika Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu berbicara di depan Kongres.Koresponden #AlMayadeen di #Washington, Mohammad Karim, melaporkan protes di Washington terhadap kunjungan Netanyahu dan perang genosida di #Gaza, serta perkembangan terkini terkait pidato Perdana Menteri Israel di #Kongres.#GazaGenocide #GazaProtest https: //t.co/c52hbLNk88— Al Mayadeen Bahasa Inggris (@MayadeenEnglish) 24 Juli 2024Para pengunjuk rasa menuntut penangkapan Netanyahu karena melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza. Di antara tuntutan mereka yang lain adalah diakhirinya perang genosida di Gaza dan penghentian semua pasokan senjata ke Zionis “Israel”, menurut koresponden Al Mayadeen di AS.Para aktivis bahkan mengecat beberapa air mancur di sekitar Capitol Hill dengan warna merah dan proyeksi yang menuntut penangkapan Netanyahu.DARAH DI TANGAN MEREKA 🩸Memprotes kunjungan Netanyahu untuk menyampaikan pidato di Kongres, para aktivis di Washington DC mengecat beberapa air mancur di sekitar Capitol Hill dengan warna merah dan proyeksi yang menuntut penangkapan penjahat perang Netanyahu. pic.twitter.com/m13OWxJoQK— PALESTINA ONLINE 🇮🇩 (@OnlinePalEng) 24 Juli 2024Washington menyaksikan langkah-langkah keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang pidato Netanyahu di hadapan Kongres, yang diharapkan terjadi pada pukul 21:00 (waktu al-Quds), ketika polisi memblokir jalan-jalan tadi malam dan memasang penghalang jalan di dekatnya, di tengah pengerahan besar-besaran Polisi Capitol jika terjadi demonstrasi. lepas kendali.Sementara itu, Ketua DPR AS mengancam akan menangkap siapa pun yang menghalangi pidato tersebut, di tengah laporan bahwa sekitar 80 anggota DPR dan sedikitnya 6 anggota Senat tidak akan hadir.Pada malam hari, ratusan orang berdemonstrasi di dekat hotel tempat Netanyahu dan delegasi yang menyertainya menginap dan menggantungkan spanduk bertuliskan, “Hentikan Netanyahu” di atasnya. Di pagi hari, pengunjuk rasa juga berdemonstrasi di luar hotel dan meneriakkan melalui pengeras suara: “Kami di sini untuk menangkap Anda, Netanyahu adalah penjahat perang.”Selain itu, lebih dari 200 demonstran pro-Palestina ditangkap setelah mereka berkumpul di gedung Kongres untuk memprotes pidato Netanyahu.Hal ini terjadi setelah para aktivis menyerbu Kongres menjelang pidato Benjamin Netanyahu sebagai protes atas genosida yang sedang berlangsung di Gaza.Di dalam gedung US Capitol, sebuah kelompok bernama "Yahudi Katakan Berhenti Mempersenjatai Israel" berkumpul di Cannon Rotunda sebagai protes atas kunjungan Netanyahu.Lebih dari 400 orang Yahudi Amerika melakukan protes di gedung Capitol sehari setelah kedatangan Netanyahu dan menolak untuk pergi, sambil meneriakkan “Embargo senjata sekarang”, “Berhenti mempersenjatai Zionis Israel”, dan teriakan lainnya yang memprotes genosida di Gaza.Ada juga seruan untuk melakukan demonstrasi massal pada hari Rabu untuk menolak pidato Perdana Menteri Zionis Israel.[IT/r]