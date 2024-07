Anggota Kongres AS Marah dengan 'Penjahat Perang Genosida' yang Ditujukan kepada Kongres

Jamaal Bowman US Congressman

IslamTimes - Jamaal Bowman mengatakan keinginan besar rakyat Amerika untuk mengupayakan perdamaian secara langsung dirusak oleh kehadiran Netanyahu dan pidato bersama di Kongres.

Anggota Kongres AS Jamaal Bowman menulis di The Guardian tentang kemarahannya menjelang pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan Kongres pada hari Rabu (24/7).Bowman mengatakan AS dan pemerintah federal berupaya untuk menampilkan diri mereka sebagai pemimpin dunia dalam bidang hak asasi manusia, diplomasi, dan perdamaian, serta menegaskan bahwa mereka ingin dipandang oleh dunia sebagai kolaborator dan pembangun koalisi, yang bersatu untuk menemukan solusi terhadap permasalahan global.Namun dengan menjadi tuan rumah bagi Netanyahu, Bowman bertanya, "...bagaimana kita ingin terwakili di panggung global? Apa yang kita perjuangkan sebagai sebuah bangsa jika kita mengundang seorang tertuduh penjahat perang untuk berpidato di sidang gabungan Kongres ketika ia melakukan tindakan yang merugikan?" hukuman kolektif terhadap ratusan ribu warga sipil Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak? Mengancam penjahat perang bukanlah jawaban kami."Perwakilan Amerika Serikat untuk distrik kongres ke-16 di New York sejak tahun 2021 berbicara tentang pertemuannya dengan Sara, seorang gadis berusia 17 tahun dari Gaza bulan lalu, yang rumahnya dibom oleh Zionis “Israel”.Dia menderita luka bakar parah di sekujur tubuhnya dan dua saudara laki-lakinya, Ahmad dan Mohamed, tewas. Tentara Zionis Israel mengepung rumahnya, mencegahnya pergi untuk mendapatkan perawatan medis selama sebulan. Dia cukup beruntung bisa melakukan perjalanan ke AS untuk mendapatkan perawatan medis, namun dia masih mengkhawatirkan keselamatan keluarganya di kampung halaman.Bowman mengungkapkan, "Saya merasa muak karena kita membiarkan orang yang bertanggung jawab atas perpecahan keluarga dan pembunuhan warga sipil Zionis Israel dan Palestina diberi kesempatan di hadapan Kongres untuk mencoba mendapatkan dukungan dan pendanaan bagi kampanye pemboman tanpa pandang bulu."Anggota Kongres menyatakan bahwa Netanyahu memiliki sejarah bertindak secara fasis dan genosida. Dia menyatakan bahwa Netanyahu telah mengawasi praktik "memotong rumput" - pembunuhan tidak masuk akal terhadap sejumlah warga Palestina dalam serangan militer yang mengerikan, perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat, dan penahanan warga Palestina tanpa proses hukum. Untuk menghindari tanggung jawab, ia juga berupaya melemahkan sistem peradilan entitas tersebut dan bersekutu dengan tokoh-tokoh sayap kanan, seperti Itamar Ben-Gvir, yang menganjurkan pengusiran massal warga Palestina.Bowman: Kongres tidak mencerminkan keinginan rakyatKongres tidak berbuat cukup untuk mencerminkan kemarahan moral yang ada dalam kesadaran Amerika. Keinginan besar rakyat Amerika untuk mengupayakan perdamaian secara langsung dirusak oleh kehadiran Netanyahu dan pidato bersama yang disampaikannya.Daripada menerima hal ini, mayoritas anggota kongres lebih sibuk dengan konvensi institusional dan strategi kebijakan luar negeri neoliberal mereka.Bowman mencatat, "Sistem kita akan rusak jika para pemimpin kita memilih untuk mengabaikan keinginan rakyat. Kita semua harus marah atas pembunuhan anak-anak, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Kita semua harus berteriak di aula Kongres sampai para pemimpin kita tidak punya pilihan selain mendengarkan."Dia mengakhiri tulisannya dengan menyerukan gencatan senjata permanen dan pembebasan para tawanan, dan menekankan bahwa mengkritik “negara atau pemimpin tidak membuat Anda antisemit.”Ia mengungkapkan bahwa “sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali posisi kita sebagai negara demokrasi dan masyarakat dan memeriksa kembali keberpihakan dan dukungan kita terhadap Netanyahu dan pemerintahan genosidanya karena hal ini keterlaluan. Bagi ratusan ribu warga sipil yang tidak bersalah, dan bagi demokrasi kita secara keseluruhan, masa depan bergantung padanya."Editorial anggota Kongres ini muncul bersamaan ketika para aktivis menyerbu Kongres menjelang pidato Netanyahu sebagai protes atas genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Di dalam gedung US Capitol, sebuah kelompok bernama "Yahudi Katakan Berhenti Mempersenjatai Israel" berkumpul di Cannon Rotunda sebagai protes atas kunjungan Netanyahu.Lebih dari 400 orang Yahudi Amerika melakukan protes di gedung Capitol sehari setelah kedatangan Netanyahu dan menolak untuk pergi, meneriakkan “embargo senjata sekarang”, “Berhenti mempersenjatai Israel”, dan teriakan lainnya yang memprotes genosida di Gaza.Washington, D.C. - Sebuah kelompok bernama "Yahudi Mengatakan Berhenti Mempersenjatai Israel" di Rotunda Meriam sebagai protes atas kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke kongres, 23 Juli 2024. @EWTNNewsNightly pic.twitter.com/89uOiuiI53— Anthony Peltier (@_anthonypeltier) 23 Juli 2024Ada juga seruan untuk melakukan demonstrasi massal pada hari Rabu untuk menolak pidato Perdana Menteri Zionis Israel.Netanyahu dijadwalkan berbicara di depan Kongres AS pada hari Rabu (24/7) dan bertemu dengan Biden di Gedung Putih pada hari Kamis saat dia berada di Washington.Donald Trump, sebaliknya, mengumumkan dia akan bertemu Netanyahu pada hari Jumat (26/7) di resor Palm Beach di Florida.Trump berkata di Truth Social pada hari Selasa, "Menantikan kedatangan Bibi Netanyahu di Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida."Sebuah unggahan awal di media sosial oleh Trump mengatakan pertemuan itu akan diadakan pada hari Rabu, namun dengan cepat diperbarui menjadi hari Kamis, dan beberapa menit kemudian menjadi hari Jumat.[IT/r]