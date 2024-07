Netanyahu Meminta AS Mempercepat Bantuan Militer untuk Mempercepat Berakhirnya Perang di Gaza

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pleaded with the US during his speech at Congress

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu memohon kepada Amerika Serikat dalam pidatonya di Kongres untuk mempercepat bantuan militer kepada Zionis “Israel” guna mengakhiri perang di Gaza.

Netanyahu, dalam pidatonya di Kongres, menyerukan "Aliansi Abraham" di Timur Tengah untuk mencegah apa yang disebutnya sebagai "ancaman Iran"."Saya sangat menghargai dukungan Amerika, termasuk dalam perang saat ini. Namun ini adalah momen yang luar biasa. Bantuan militer AS yang cepat dapat mempercepat berakhirnya perang di Gaza dan membantu mencegah perang yang lebih luas di Timur Tengah," kata Netanyahu pada para anggota parlemen AS.Permintaannya untuk memberikan bantuan militer yang lebih banyak dan cepat dari AS hanya akan tercermin dalam pembantaian yang terjadi di Gaza, sebagaimana terlihat sejak tanggal 7 Oktober. IOF dalam banyak kasus telah mengerahkan bom-bom berat yang dipasok AS untuk membunuh warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Bulan ini saja, Zionis “Israel” menggunakan bom JDAM buatan AS untuk melakukan pembantaian al-Mawasi, yang mengakibatkan 390 warga Palestina terbunuh atau terluka.Lebih lanjut, Netanyahu mengklaim bahwa ia secara aktif berupaya untuk membebaskan para tawanan di Gaza, menyatakan optimisme bahwa upaya tersebut akan berhasil, dan sepenuhnya menutup mata terhadap fakta bahwa ia telah menghalangi semua upaya untuk mencapai kesepakatan sejak sebelum perundingan dimulai.Netanyahu menyuarakan keyakinannya terhadap upaya yang sedang berlangsung untuk menjamin pembebasan tawanan Zionis Israel yang ditahan di Gaza dan Noa Argamani, salah satu tawanan yang dibebaskan, hadir pada acara tersebut.🚨#BREAKING: Netanyahu disambut di kongres dengan tepuk tangan meriahSeorang pembunuh berantai yang kejam benar-benar mendapat tepuk tangan meriah saat ini di depan duniaIni gila! pic.twitter.com/UcH3WrSlre— Juru Selamat (@stairwayto3dom) 24 Juli 2024“Saya yakin bahwa upaya ini akan berhasil, beberapa di antaranya sedang dilakukan saat ini,” kata Netanyahu, sambil menambahkan, “Saya ingin berterima kasih kepada Presiden (Joe) Biden atas upayanya yang tak kenal lelah demi para sandera.”Dia lebih lanjut menyerukan pada hari Rabu untuk “demiliterisasi” dan “deradikalisasi” Gaza pasca perang, sambil bersikeras untuk mencapai kemenangan, meskipun sembilan bulan kemudian, Hamas belum tersingkir seperti yang dia janjikan pada awal perang.“Sehari setelah kita mengalahkan Hamas, Gaza baru bisa muncul. Visi saya untuk hari itu adalah demiliterisasi dan deradikalisasi Gaza,” kata Netanyahu kepada anggota parlemen dalam pidatonya di Kongres AS.“Setelah kemenangan kami, dengan bantuan mitra regional, demiliterisasi dan deradikalisasi Gaza juga dapat mengarah pada masa depan keamanan, kemakmuran dan perdamaian. Itulah visi saya untuk Gaza,” tambahnya, sebelum mengklaim bahwa “Israel” tidak berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. untuk menyibukkan Gaza.“Tetapi di masa mendatang, kita harus tetap mengontrol keamanan di sana untuk mencegah kebangkitan teror, untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Zionis Israel,” tegasnya.Untuk mencapai tujuan ini, ia mengulangi seruannya untuk membentuk Jalur Gaza dengan “pemerintahan sipil yang dijalankan oleh orang-orang Palestina yang tidak berusaha menghancurkan Zionis Israel.”“Itu tidak terlalu banyak untuk ditanyakan,” tegasnya.Puluhan anggota Partai Demokrat abstain dari pidato Netanyahu di Kongres AS, dengan alasan kekhawatiran atas situasi kemanusiaan dan jumlah korban tewas di kalangan warga sipil Palestina dalam perang Zionis “Israel” di Gaza.Ketika ia berpidato di hadapan perpecahan di Kongres AS karena genosida yang dilakukannya di Gaza dan meningkatnya kerugian kemanusiaan, Netanyahu mendesak para legislator untuk tetap bersatu di tengah kritik Washington terhadap perang sembilan bulan yang dilakukan Zionis Israel di Gaza dan tantangan dalam negeri Netanyahu sebagai akibat dari protes di Zionis Israel oleh keluarga tawanan.Partai Republik memberinya sambutan yang meriah ketika ia memasuki ruang sidang, di antara kursi-kursi kosong ketika beberapa anggota parlemen AS memboikot pidato tersebut sebagai bentuk protes.“Agar kekuatan peradaban bisa menang, Amerika dan Israel harus bersatu,” kata Netanyahu, sementara para pendukung Partai Republik menyemangatinya. Namun Senator Chuck Schumer terlihat menyambutnya dengan dingin dan tidak menjabat tangan Netanyahu.Anggota Kongres Rashida Tlaib, terlihat duduk di ruangan itu, memegang plakat bertuliskan: "Bersalah dalam Genosida" dan yang bertuliskan: "Penjahat Perang".Solidaritas dengan @RashidaTlaib ✊🏾PS💜 pic.twitter.com/oNgqysSNiN— Nina Turner (@ninaturner) 24 Juli 2024Dalam pidatonya, Netanyahu sengaja menyebarkan dan mengarang kebohongan untuk menipu opini publik tentang apa yang terjadi di Jalur Gaza, belum lagi serangannya terhadap Republik Islam Iran, di tengah beberapa tepuk tangan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, berjumlah paling sedikit 53 kali.Dia mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Zionis “Israel”, Amerika Serikat, dan dunia Arab terancam oleh apa yang disebutnya sebagai “poros teror” Iran, mengacu pada Poros Perlawanan yang bersatu untuk mendukung Gaza dan Perlawanan Palestina serta menghadapi kekuatan besar ke pendudukan demi pendudukan."Dunia kita sedang dalam pergolakan. Di Timur Tengah, poros teror Iran berhadapan dengan Amerika, Zionis Israel, dan teman-teman Arab kita. Ini bukan benturan peradaban. Ini benturan antara barbarisme dan peradaban," kata Netanyahu, dengan terang-terangan membuktikan dan membawa mendukung ideologi “kita versus mereka” yang digunakan Barat dalam setiap perang yang mereka lakukan.Dia kemudian menyatakan bahwa Zionis "Israel" akan melakukan "apa pun yang harus dilakukannya" untuk mengamankan perbatasan utaranya dari Perlawanan Lebanon.“Biar saya perjelas: Zionis Israel akan melakukan apa pun yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan di perbatasan utara kami dan mengembalikan warga kami dengan selamat ke rumah mereka,” kata Netanyahu, sementara ratusan pemukim di wilayah utara Palestina yang diduduki dipaksa keluar dari wilayah tersebut di bawah kekuasaan Hizbullah. api memanggilnya pengkhianat karena meninggalkan mereka.Ketika berbicara tentang Yaman, setelah serangan Angkatan Bersenjata Yaman di Tel Aviv minggu lalu, Netanyahu dengan penuh keyakinan mengatakan, “Mereka yang menyerang Zionis Israel akan menanggung akibat yang sangat berat,” dan menambahkan, “Ketika kita memerangi Houthi, kita 'melawan Iran,' sekali lagi memainkan peran Iran dalam upaya untuk meremehkan dampak operasi yang mengguncang entitas Zionis Israel hingga ke akar-akarnya.Netanyahu menyebut ribuan orang yang memprotes bencana perang di Gaza dan genosida yang sedang berlangsung sebagai “orang bodoh Iran yang berguna,” menuduh bahwa Teheran mendukung protes tersebut, dalam upaya untuk meremehkan dampaknya dengan membidik niat mereka.“Saya punya pesan untuk para pengunjuk rasa ini: Ketika para tiran di Tehran yang menggantung kaum gay di derek dan membunuh perempuan karena tidak menutupi rambut mereka memuji, mempromosikan dan mendanai Anda, Anda secara resmi telah menjadi idiot yang berguna di Iran,” lanjut Netanyahu.“Saat kita melawan Iran, kita sedang melawan musuh Amerika Serikat yang paling radikal dan paling mematikan,” kata Netanyahu. “Kami tidak hanya melindungi diri kami sendiri. Kami melindungi Anda… Musuh kami adalah musuh Anda, perjuangan kami adalah perjuangan Anda, dan kemenangan kami akan menjadi kemenangan Anda.”Dia lebih lanjut meminta AS untuk membentuk aliansi keamanan yang disebut "Aliansi Abraham" di Timur Tengah untuk melawan apa yang dia duga sebagai "ancaman Iran", dan menyatakan bahwa aliansi baru semacam itu akan menjadi "perpanjangan alami" dari perjanjian normalisasi. .Dia dengan yakin mengatakan semua negara yang akan menormalisasi hubungan dengan Zionis “Israel” harus diundang untuk bergabung dengan aliansi ini, dan menyatakan niatnya untuk bekerja sama dengan Amerika dan negara-negara Arab untuk “mengubah” Timur Tengah.Dia kemudian memuji kandidat Partai Republik Donald Trump karena mendukung Zionis "Israel", yang merupakan upaya lain untuk hanya sekedar basa-basi kepada Amerika untuk mendapatkan uang dan senjata."Saya... ingin berterima kasih kepada Presiden Trump atas semua hal yang telah dia lakukan untuk Israel. Mulai dari mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, menghadapi agresi Iran, hingga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota kami dan memindahkan kedutaan Amerika ke sana," kata Netanyahu.Kunjungan Netanyahu ke AS dan pidatonya di depan Kongres memicu demonstrasi besar-besaran menentang Perdana Menteri Zionis Israel dan perang genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.Para pengunjuk rasa berbondong-bondong ke area di luar gedung Capitol sebelum pidato Netanyahu di depan sidang gabungan Kongres AS.Ratusan demonstran sejauh ini telah berkumpul, mengibarkan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menentang Netanyahu dan Presiden AS Joe Biden.Polisi menggunakan semprotan merica pada ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina yang berkumpul di luar Gedung Capitol AS pada hari Rabu (24/7) ketika Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu berbicara di depan Kongres.Para pengunjuk rasa menuntut penangkapan Netanyahu karena melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.Di antara tuntutan mereka yang lain adalah diakhirinya perang genosida di Gaza dan penghentian semua pasokan senjata ke Zionis “Israel”, menurut koresponden Al Mayadeen di AS.Para aktivis bahkan mengecat beberapa air mancur di sekitar Capitol Hill dengan warna merah dan proyeksi yang menuntut penangkapan Netanyahu.[IT/r]