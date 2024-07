Bakal Capres AS: Netanyahu Bukan Hanya Penjahat Perang, Tapi Juga Pembohong!

Islam Times - Senator Amerika Serikat, Bernie Sanders mengecam pidato PM Israel Benjamin Netanyahu di Kongres AS. Pria Yahudi yang berniat ingin menjadi Capres AS itu menyebut Netanyahu tak hanya penjahat perang, tapi juga pembohong besar.

Melalui sebuah cuitan dalam laman X pribadinya, Sanders mengecam pidato PM Israel di Kongres AS. Cuitan tersebut diunggah pada Rabu (24/7) kemarin. "Seluruh organisasi kemanusiaan setuju bahwa puluhan ribu anak-anak menghadapi kelaparan lantaran pemerintahan ekstrimis (Netanyahu) ini terus melarang masuknya bantuan," tulisnya. "Orang-orang Israel mendesaknya untuk turun dari jabatan. Karena itu ia datang ke Kongres untuk berkampanye," tambahnya.Senator Vermont tersebut merupakan sosok yang selalu vokal mengkritik Netanyahu dan kebijakan rezim Zionis Israel, terutama yang mempromosikan kekerasan, agresi brutal, genosida dan apartheid sistemik di wilayah pendudukan. Sanders sangat menentang kebijakan AS yang selalu menyodorkan bantuan dana dan senjata untuk Israel. Ia bahkan mengatakan akan menghentikan dukungan tersebut dan menggunakannya untuk bantuan kemanusiaan untuk Palestina apabila terpiliih jadi Presiden AS.Sanders merupakan salah satu dari anggota Kongres AS yang memboikot pidato Netanyahu. Dalam pidatonya di Senat AS pada Selasa (23/7), Sanders mengatakan bahwa serangan Israel ke Gaza merupakan tindakan yang jelas-jelas menginjak-injak hukum internasional, konstitusi Amerika Serikat dan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ia juga mengingatkan senator lain bahwa Israel merupakan alasan dibalik bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern yang terjadi di Gaza."Netanyahu adalah ekstrimis kanan dan penjahat perang yang mendedikasikan karirnya untuk membunuh prospek solusi dua negara dan perdamaian. Ia seharusnya tidak diterima di Kongres Amerika Serikat," tegasnya. Ia lebih lanjut menyeru pemerintah AS untuk sepakat mengecam Netanyahu dan kebijakannya di Gaza serta Tepi Barat dan menghentikan bantuan ke Israel yang berasal dari pajak yang dibayar oleh warga AS. [IT/G]