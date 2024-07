Iran: HAM adalah Slogan Terkonyol Pejabat AS dan Eropa

Islam Times - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Naser Kanaani mengatakan bahwa HAM merupakan slogan terkonyol yang pernah disampaikan para pejabat Amerika Serikat dan Eropa.

Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui laman X pribadinya pada Kamis (25/7). "Perdana Menteri kriminal dari rezim ilegal setelah 9 bulan genosida dan membunuhi anak-anak diterima dengan baik oleh para pendukung mereka (Barat)," tambahnya.Ia menyebut bahwa fenomena ini meruntuhkan upaya Barat selama beberapa dekade untuk menampilkan citra diri yang cinta damai dan menjunjung kemanusiaan kepada publik internasional. Ia menambahkan bahwa pidatonya Netanyahu di Kongres AS menyingkap tabir dari wajah Amerika sebenarnya yang bengis kepada dunia.Ia mempertanyakan standar ganda yang diterapkan para pejabat AS dan Eropa berkaitan dengan HAM. "Apakah warga Palestina terkecualikan dari HAM yang kalian junjung? Hak untuk hidup, hak keamanan, hak akses terhadap air, makanan, obat-obatan dan penanganan medis. Hak-hak ini terinjak-injak di Gaza dan Tepi Barat dengan cara yang paling mengerikan di depan mata dunia yang terbuka. Setiap harinya anak-anak di Palestina menggelepar di tangan tukang jagal Tel Aviv, sementara itu pemerintah dan kongres AS menutup mata dari ini semua sembali bersorak-sorai dan bertepuk tangan kepada tukang jagal ini (Netanyahu)," tulisnya."Aib merupakan kata yang sangat kecil dibandingkan dengan kehinaan yang terjadi pada kemanusiaan ini," tutupnya. [IT/G]