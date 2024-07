Skandal yang Tak Terungkapkan: Iran Mengecam AS atas Kunjungan Memalukan 'Penjahat',  Netanyahu  dan Pidato di Kongres

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks to a joint meeting of Congress at the US Capitol

IslamTimes - Iran telah mengecam AS atas kunjungan Perdana Menteri Zionis Israel "penjahat" Benjamin Netanyahu saat ini di tengah perang genosida rezim tersebut di Jalur Gaza selama sembilan bulan.

"Perdana menteri kriminal dari rezim palsu dipeluk oleh para pendukungnya setelah sembilan bulan genosida dan pembunuhan bayi [di Gaza]," keluh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kan'ani dalam sebuah posting di akun X miliknya pada hari Kamis (26/7).Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut mengungkap upaya penipuan selama puluhan tahun oleh apa yang disebut peradaban Barat untuk menggambarkan "citra yang tidak bersalah dan manusiawi" kepada dunia dan mengungkap wajah "kejam dan jahat" dari kebijakan AS kepada seluruh dunia.Juru bicara Iran mengkritik para pemimpin dan negarawan Amerika dan Eropa karena meneriakkan "slogan-slogan paling konyol" tentang hak asasi manusia sementara hak-hak paling dasar rakyat Palestina, termasuk hak untuk hidup, keamanan, akses terhadap air, makanan, obat-obatan dan perawatan, dilanggar di Jalur Gaza dan Tepi Barat dengan cara yang paling mengerikan di depan mata dunia dan anak-anak Palestina dibantai setiap hari oleh rezim "penjagal" Tel Aviv.Diplomat Iran mengecam pemerintah dan Kongres AS karena menyambut "algojo" Zionis Israel meskipun mereka mengetahui semua kejahatan tersebut. Netanyahu mendarat di Washington pada Senin (22/7) malam dalam kunjungan resmi tiga hari. Ia berpidato di hadapan Kongres AS pada Rabu dan berencana untuk bertemu dengan pejabat senior AS dari kedua belah pihak. Dalam pidatonya di hadapan Kongres, Netanyahu membela agresi genosida Zionis Israel terhadap Gaza, menyerukan "kemenangan total" dalam perang yang telah berlangsung selama sembilan bulan, dan memuji dukungan AS terhadap perang Zionis Israel, sehingga memupus harapan untuk gencatan senjata. Ia menyampaikan pidato tersebut saat protes besar-besaran mengecam kejahatan perang rezim terhadap rakyat Palestina di luar gedung DPR yang dipagari.Polisi menggunakan semprotan merica terhadap pengunjuk rasa yang meneriakkan, “Netanyahu, Anda tidak bisa bersembunyi. Anda melakukan genosida.”Netanyahu dan menteri urusan militernya Yoav Gallant dituduh, di antara kejahatan perang lainnya, atas “kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan” dan “sengaja mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil” dalam perang yang sedang berlangsung, yang dilancarkan pada Oktober 2023.Mesin perang rezim sejauh ini telah menewaskan lebih dari 39.145 warga Palestina, dengan dampak yang menghancurkan khususnya pada anak-anak, menurut pejabat kesehatan Gaza. Lebih dari 90.257 warga Palestina juga mengalami luka-luka.[IT/r]