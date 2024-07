Netanyahu: AS dan Israel Harus Membentuk 'NATO Timur Tengah' 

Israeli PM Benjamin Netanyahu addresses a joint session of the US Congress in Washington, DC

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel telah mengusulkan aliansi yang ditujukan untuk melawan Iran Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong pembentukan blok militer baru yang dimodelkan berdasarkan NATO dan disebut “Aliansi Abraham,” yang ditujukan untuk melawan Iran .

Netanyahu berbicara di hadapan sidang gabungan Kongres AS pada hari Rabu (24/7). Itu adalah pidato keempatnya kepada anggota parlemen Amerika, mengalahkan rekor Winston Churchill, meskipun sekitar 70 anggota DPR dan Senat menolak hadir karena satu dan alasan lain.“Amerika membentuk aliansi keamanan di Eropa untuk melawan ancaman Soviet yang semakin meningkat,” kata Netanyahu pada suatu saat. “Demikian pula, Amerika dan Zionis Israel saat ini dapat membentuk aliansi keamanan di Timur Tengah untuk melawan ancaman Iran yang semakin meningkat.”Ia mengatakan “sekilas” aliansi itu dapat dilihat pada tanggal 14 April, ketika Iran meluncurkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap Zionis Israel dan AS serta Inggris membantu menembak jatuh beberapa dari mereka.Netanyahu berterima kasih kepada Presiden AS Joe Biden "karena telah menyatukan aliansi itu," dan juga kepada pendahulunya Donald Trump karena telah menjadi perantara 'Perjanjian Abraham' antara Israel dan beberapa negara Arab selama masa jabatannya.“Saya pikir kita harus merancang Aliansi Abraham,” katanya tentang blok yang mengusulkan seperti NATO.Menurut perdana menteri Zionis Israel, negara-negara yang berdamai dengan Yerusalem Barat atau yang berniat untuk melakukannya harus setuju dengan blok tersebut, karena Iran merupakan ancaman bagi mereka semua.“Ketika kita melawan Iran, kita sedang melawan musuh Amerika Serikat yang paling radikal dan kejam,” kata Netanyahu. Ketika Zionis Israel berusaha dan berupaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir, “kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, kita juga melindungi Anda,” katanya.Musuh kami adalah musuh Anda, pertarungan kami adalah pertarungan Anda, kemenangan kami akan menjadi kemenangan Anda, kata Netanyahu kepada anggota parlemen AS. "Saya tahu bahwa Amerika mendukung kami."AS telah memberikan bantuan militer kepada Zionis Israel selama perang sembilan bulan dengan Hamas yang dideklarasikan Netanyahu setelah kelompok senjata Palestina itu keluar dari Gaza. Didesak oleh warga Palestina dan Arab Amerika di partai Biden, pemerintahnya telah mengusulkan rencana gencatan senjata tiga tahap untuk daerah kantong itu, tetapi Yerusalem Barat enggan menerimanya.Zionis Israel tidak akan berhenti sampai menghancurkan kemampuan militer Hamas, mengakhiri kekuasaannya di Gaza, dan membebaskan semua tawanan yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober, kata Netanyahu, seraya menambahkan, "Itulah arti kemenangan total. Dan kami tidak akan puas dengan apa pun yang kurang dari itu ."[IT/r]