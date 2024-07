Sanders Mengecam Pidato Netanyahu di Kongres AS: ‘Bukan Hanya Penjahat Perang, Tetapi Juga Pembohong'

Activists participate in a pro-Palestinian protest near the US Capitol in Washington

IslamTimes - Senator Amerika Bernie Sanders mengecam pidato Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu di Kongres AS, dengan mengatakan bahwa ia tidak hanya melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza tetapi juga berbohong tentang situasi di wilayah Palestina.

Dalam sebuah posting X pada hari Rabu (24/7), Sanders, seorang independen dari Vermont yang berkoalisi dengan Demokrat, mengatakan, “Netanyahu bukan hanya penjahat perang. Ia seorang pembohong.”“Semua organisasi kemanusiaan setuju: Puluhan ribu anak-anak menghadapi kelaparan karena pemerintah ekstremisnya terus memblokir bantuan,” tambahnya. “Orang Israel ingin ia turun dari jabatan. Jadi ia datang ke Kongres untuk berkampanye.”Pernyataan itu muncul setelah Netanyahu membela agresi genosida Israel terhadap Gaza di hadapan pertemuan gabungan Kongres di tengah protes besar-besaran yang mengutuk kejahatan perang rezim tersebut terhadap rakyat Palestina.Para peserta demonstrasi menentang kunjungan perdana menteri ke AS pada saat Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sedang mencari surat perintah penangkapan untuknya dan pejabat Israel lainnya atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.Netanyahu juga menghadapi protes di wilayah pendudukan atas penolakannya untuk mengakhiri serangan berdarah di Gaza dan ketidakmampuannya untuk mengamankan pembebasan tawanan Israel, dengan jajak pendapat menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen warga Israel menginginkannya mengundurkan diri.Namun, dalam pidatonya hari Rabu (24/7), Netanyahu menepis kekhawatiran kemanusiaan untuk Gaza, membantah bahwa Zionis Israel menghalangi bantuan untuk Palestina dan mengimbau AS untuk mempercepat pengiriman senjata ke rezim pendudukan.Sanders termasuk di antara anggota Kongres yang memboikot pidato Netanyahu.Dalam pidatonya di hadapan Senat AS pada hari Selasa (23/7), Sanders mengatakan serangan Zionis Israel ke Gaza telah "menginjak-injak hukum internasional, hukum Amerika, dan nilai-nilai dasar manusia."Ia juga mengingatkan para senator tentang kelaparan yang sedang berlangsung, kerusakan perumahan, dan kerusakan yang terjadi pada sistem kesehatan dan pendidikan di Gaza.Ia lebih lanjut menggambarkan situasi di Gaza sebagai "salah satu bencana terburuk dalam sejarah modern," yang telah dibantu dan didukung oleh "uang pajak dan senjata AS.""Netanyahu adalah ekstremis sayap kanan dan penjahat perang yang telah mengabdikan kariernya untuk membunuh prospek solusi dua negara dan perdamaian abadi. Ia seharusnya tidak diterima di Kongres Amerika Serikat," tegas Sanders.Sanders mengatakan kebijakan Netanyahu di Gaza dan Tepi Barat harus "dikutuk habis-habisan, dan pemerintahan ekstremis sayap kanannya "tidak boleh menerima satu sen pun dari dana pembayar pajak AS."Zionis Israel melancarkan perang brutalnya di Gaza pada 7 Oktober 2023, setelah kelompok perlawanan Hamas melakukan operasi bersejarahnya terhadap entitas perampas kekuasaan sebagai balasan atas kekejaman rezim yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, rezim Tel Aviv sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 39.145 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza, dan melukai 90.257 lainnya.[IT/r]