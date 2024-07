Laporan: AS, Inggris dan Jerman Berusaha Menghalangi Surat Perintah Penangkapan ICC untuk Netanyahu

Permanent premises of the International Criminal Court (ICC) in The Hague, the Netherlands

IslamTimes - Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan puluhan organisasi serta negara berusaha menghalangi atau menunda surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu atas perang genosida di Jalur Gaza yang terkepung, kata sebuah laporan.

ICC saat ini sedang mengupayakan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan menteri urusan militernya Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang. Jika surat perintah tersebut dikeluarkan, maka perhatian mungkin juga akan beralih ke pemerintah seperti AS, Inggris, dan Jerman, serta organisasi dan pejabat yang membantu rezim Tel Aviv dalam melakukan kejahatan perang.Pada hari Rabu (24/7), jaringan televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar mengatakan dalam sebuah laporan bahwa AS, Inggris, Jerman, dan puluhan organisasi serta negara berusaha menghalangi prosedur penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC untuk Netanyahu dan Gallant atau setidaknya menekan pengadilan yang berpusat di Den Haag untuk menundanya.Pengadilan telah menyelidiki tindakan Zionis Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun terakhir - dan baru-baru ini juga perang brutal di Jalur Gaza.Ketika laporan muncul pada bulan April tentang upaya jaksa agung ICC untuk mengambil tindakan, pemerintahan Presiden AS Joe Biden dengan cepat mengutuk tindakan tersebut, dengan mengatakan bahwa "ICC tidak memiliki yurisdiksi dalam situasi ini dan kami tidak mendukung penyelidikannya."Pada bulan Mei, Jaksa Agung ICC Karim Khan mengatakan bahwa ia memiliki "alasan yang masuk akal untuk percaya" bahwa pejabat Zionis Israel "memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berikut yang dilakukan di wilayah Negara Palestina (di Jalur Gaza) setidaknya sejak 8 Oktober 2023."Tindakan di ICC ini menandai langkah pertama terhadap kepala sekutu dekat Amerika Serikat.Zionis Israel melancarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan tersebut sebagai tanggapan atas kampanye pertumpahan darah dan penghancuran yang telah berlangsung selama puluhan tahun oleh rezim Zionis Israel terhadap warga Palestina.Sejak dimulainya serangan, rezim Tel Aviv telah menewaskan sedikitnya 39.090 warga Palestina dan melukai lebih dari 90.147 orang. Ribuan lainnya juga hilang dan diduga tewas tertimbun reruntuhan.[IT/r]