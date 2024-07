Netanyahu Serang Iran dari Kongres, Diterima oleh Demonstran yang Menyerukan Penangkapannya

Permanent premises of the International Criminal Court (ICC) in The Hague, the Netherlands

IslamTimes - Demonstran pro-Palestina turun ke jalan di Washington, DC, pada hari Rabu (24/7) untuk mengutuk kampanye biadab Zionis "Israel" yang menyebabkan kematian, kehancuran, dan genosida di Jalur Gaza yang terkepung.

Pada saat yang sama, Benjamin Netanyahu berpidato di hadapan Kongres AS.Demonstran yang membawa plakat bertuliskan, "Tangkap Netanyahu" dan "Akhiri semua bantuan AS untuk Zionis 'Israel'" meneriakkan, "Bebaskan, bebaskan Palestina!" setelah aksi duduk di gedung kantor kongres yang mengakibatkan beberapa penangkapan pada hari sebelumnya.Penyelenggara protes telah berencana untuk menghalangi jalannya menuju gedung, yang menyebabkan polisi membubarkan paksa mereka yang menghalangi persimpangan jalan.Penyelenggara mengumumkan bahwa enam persimpangan jalan menuju Capitol "diklaim oleh rakyat Palestina."Beberapa pengunjuk rasa diangkut dari New Jersey ke lokasi demonstrasi."Bibi, Bibi, kita belum selesai! "Intifada baru saja dimulai!" teriak para pengunjuk rasa, menyebut Netanyahu dengan nama panggilannya, sementara demonstran lainnya meneriakkan, "Netanyahu, Anda tidak bisa bersembunyi. Anda melakukan genosida.""Kami memprotes maniak pembunuh ini, para pendukungnya dan para pendukungnya. Dan kami menuntut penangkapannya," teriak Zeina Hutchinson, direktur pengembangan Komite Antidiskriminasi Arab Amerika, setelah membacakan nama-nama beberapa jurnalis Palestina yang telah dibunuh 'Israel'.Netanyahu menyampaikan pidato di sidang gabungan Kongres AS pada hari Rabu, mengarang kebohongan mengenai apa yang disebut bahaya Iran dan pentingnya memeranginya.Sejumlah anggota parlemen tidak hadir, termasuk 18 perwakilan dan sembilan senator dari Partai Demokrat. Sayap progresif partai tersebut telah memusuhi Netanyahu yang diundang sama sekali, dengan Perwakilan New York Alexandria Ocasio-Cortez menyebutnya sebagai penjahat perang.Wakil Presiden Kamala Harris juga tidak hadir, karena ia memiliki agenda untuk kampanye presidennya setelah Biden mengundurkan diri dari pencalonan. Ia diperkirakan akan bertemu dengan Netanyahu secara terpisah.Netanyahu juga akan bertemu dengan mantan presiden Donald Trump di Florida pada hari Jumat (26/7).[IT/r]