Trump: Israel Harus Mengakhiri Perang di Gaza 

Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Mantan Presiden AS Donald Trump telah mendesak Zionis Israel untuk mengakhiri perangnya dengan Hamas dengan "cepat", dengan alasan bahwa konflik yang berlarut-larut adalah mimpi buruk "hubungan masyarakat" bagi negara Yahudi tersebut.

Calon presiden AS dari Partai Republik itu akan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Jumat (26/7).Berbicara kepada Fox News pada hari Kamis (24/7), Trump mengatakan perang harus segera diakhiri "karena mereka akan hancur dengan publisitas ini, dan Anda tahu Zionis Israel tidak pandai dalam hubungan masyarakat."Trump adalah sekutu dekat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama masa jabatannya di Gedung Putih, dan menggambarkan dirinya sebagai "presiden AS yang paling pro-Zionis Israel dalam sejarah." Dia menjatuhkan sanksi terhadap Iran atas permintaan Netanyahu, memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem Barat, dan menjadi perantara Perjanjian Abraham, yang membuat Zionis Israel menormalisasi hubungan dengan Bahrain, Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan.Namun, dalam beberapa bulan sejak Israel menyatakan perang terhadap Hamas pada bulan Oktober, Trump telah berulang kali meminta Netanyahu untuk segera mengakhiri konflik dengan kelompok militan Palestina tersebut."Anda harus menuntaskan perang Anda," katanya kepada kantor berita Zionis Israel Hayom pada bulan Maret. "Anda harus menyelesaikannya. Dan, saya yakin Anda akan melakukannya. Dan kita harus mencapai perdamaian, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut."Penghancuran rumah-rumah warga sipil di Gaza, katanya saat itu, adalah "gambaran yang sangat buruk bagi dunia. Dunia melihat ini... setiap malam, saya akan melihat gedung-gedung runtuh menimpa orang-orang. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Tetapi Anda tidak boleh melakukan itu."Dalam wawancaranya dengan Fox, Trump juga mengecam Demokrat yang memprotes pidato Netanyahu di Kongres pada hari Rabu (24/7), dan menyerukan hukuman penjara bagi para pengunjuk rasa yang membakar bendera Amerika di luar Gedung Capitol AS.Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih pada Kamis sore, sebelum melakukan perjalanan ke Florida untuk bertemu dengan Trump di perkebunan mantan presiden Mar-a-Lago. Harris tidak menghadiri pidato Netanyahu pada hari Rabu, tetapi akan bertemu dengannya pada hari Kamis, setelah pembicaraan empat mata dengan Biden.Dalam sebuah posting di platform Truth Social miliknya pada hari Selasa, Trump mengatakan bahwa ia "menantikan kedatangan Bibi Netanyahu" di Florida, merujuk pada pemimpin Zionis Israel tersebut dengan nama panggilannya yang umum digunakan.Trump menjanjikan kembalinya "perdamaian dan stabilitas" di Timur Tengah, dan dalam posting berikutnya, membagikan surat yang ia terima dari Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, yang mendoakan Trump "kekuatan dan keselamatan" setelah upaya pembunuhan terhadapnya awal bulan ini. "Terima kasih," jawab Trump kepada Abbas. "Semuanya akan baik-baik saja."[IT/r]