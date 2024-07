WaPo: Kebijakan Sanksi AS 'Tidak Terkendali' 

Activists protest US sanctions at a demonstration in Los Angeles, California

IslamTimes - Enam puluh persen negara berpendapatan rendah telah dihukum secara ekonomi oleh AS, sebuah laporan mendalam oleh media tersebut mengklaim.

Sepertiga negara di dunia berada di bawah beberapa bentuk sanksi AS, dan para birokrat di Washington tidak dapat lagi menangani beban kerja untuk mempertahankan jaringan hukuman ekonomi yang rumit seperti itu, Washington Post telah melaporkan.Ketika Departemen Keuangan AS pertama kali mulai menggunakan sanksi ekonomi terhadap musuh-musuh Washington pada tahun 1990-an, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) bekerja dari satu ruang konferensi, dan menurut fitur Washington Post yang diterbitkan pada hari Kamis (25/7), bertanggung jawab terutama untuk tugas-tugas seperti "memblokir penjualan cerutu Kuba oleh Amerika."Namun, penggunaan sanksi meledak setelah serangan 9/11 pada tahun 2001, dan AS sekarang mengenakan sanksi tiga kali lebih banyak daripada negara atau organisasi internasional lainnya. Sanksi-sanksi ini menargetkan "sepertiga dari semua negara dengan semacam sanksi finansial terhadap orang, properti, atau organisasi," catat surat kabar itu, termasuk 60% dari negara-negara berpendapatan rendah di dunia.Di AS, ledakan sanksi ini telah menciptakan kekacauan di kantor-kantor OFAC, dua sumber anonim mengatakan kepada surat kabar itu. Menurut sumber-sumber itu, OFAC berjuang untuk memproses "puluhan ribu permintaan dari sektor swasta," karena perusahaan-perusahaan berusaha menghindari tuntutan pidana atas pelanggaran sanksi, sementara Gedung Putih dilaporkan telah menyerahkan keputusan tentang individu dan entitas mana yang akan diberi sanksi kepada lembaga nirlaba dan lembaga pemikir.Sementara itu, tuntutan oleh staf OFAC untuk mengendalikan penggunaan sanksi telah ditolak oleh para petinggi di Departemen Keuangan dan Luar Negeri, sumber-sumber Post mengklaim."Penyalahgunaan sistem ini menggelikan, tetapi itu bukan kesalahan Departemen Keuangan atau OFAC," Caleb McCarry, mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengatakan kepada surat kabar itu. “Mereka menginginkan keringanan dari sistem yang tak kenal ampun, tak pernah berakhir, yang mengharuskan Anda memberi sanksi kepada semua orang dan saudara perempuan mereka, terkadang secara harfiah,” lanjutnya, seraya menambahkan bahwa “sistem ini sudah sangat, sangat berlebihan, dan sudah tidak terkendali.”Sanksi AS sering kali gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Sanksi George W. Bush terhadap Korea Utara gagal menghentikan Pyongyang mengembangkan senjata nuklir; sanksi Barack Obama terhadap Suriah gagal menyingkirkan Bashar Assad dari kekuasaan; sanksi Donald Trump terhadap Venezuela gagal memicu penggulingan Nicolas Maduro; dan sanksi Joe Biden terhadap Rusia – yang jumlahnya lebih dari 6.000 dalam dua tahun – gagal mengakhiri operasi militer Rusia di Ukraina.[IT/r]Sementara negara besar seperti Rusia telah melewati sanksi ini dan terus mengembangkan ekonominya, negara-negara lain tidak seberuntung itu. Kelaparan telah menjadi ancaman yang selalu ada di Korea Utara sejak akhir 1990-an, sementara sanksi Trump terhadap Venezuela menyebabkan kontraksi ekonomi besar dan telah disalahkan atas kematian hingga 40.000 orang antara tahun 2017 dan 2019.“Mentalitas, refleks yang hampir aneh, di Washington baru saja menjadi: Jika sesuatu yang buruk terjadi, di mana pun di dunia, AS akan memberikan sanksi kepada beberapa orang. Dan itu tidak masuk akal,” Ben Rhodes, mantan penasihat Barack Obama, mengatakan kepada Washington Post. “Kita tidak memikirkan kerusakan tambahan dari sanksi dengan cara yang sama seperti kita memikirkan kerusakan tambahan dari perang, tetapi kita harus melakukannya.”