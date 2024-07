IslamTimes - Washington tidak boleh merusak kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Beijing dan Moskow, yang didasarkan pada kesetaraan dan saling menguntungkan, kata Liu Pengyu, juru bicara kedutaan besar China di AS, kepada kantor berita TASS pada hari Kamis (25/7).

Hak Beijing untuk melakukan perdagangan normal dan kerja sama ekonomi tidak boleh dirusak, kata juru bicara kedutaanPernyataan itu muncul setelah Daniel Kritenbrink, asisten menteri luar negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, mengklaim Beijing mendukung operasi militer Moskow terhadap Ukraina dengan memberikan bantuan kepada industri pertahanan Rusia yang, menurut Washington, memiliki efek yang tidak stabil.“Hak China untuk terlibat dalam pertukaran ekonomi dan perdagangan normal dengan semua negara, termasuk Rusia … tidak boleh dirusak,” kata Liu, menyebut tuduhan Washington tidak berdasar.“AS mengorganisir kampanye untuk membantu Ukraina sambil membuat tuduhan yang tidak berdasar,” kata juru bicara China itu, mengecam pendekatan seperti itu sebagai “munafik dan tidak bertanggung jawab,” yang menurutnya ditentang keras oleh China.Beijing selalu mengambil "sikap objektif dan adil" terkait konflik Ukraina dan secara aktif mempromosikan perundingan damai dan resolusi politik, tegas juru bicara tersebut."Kami tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengobarkan ketegangan, kami juga tidak menyediakan persenjataan bagi kedua belah pihak," pungkas Liu.Beijing sebelumnya menuduh AS dan sekutunya, yang bersama-sama memasok sebagian besar peralatan militer Kiev, bersikap munafik, dengan menyatakan bahwa kekuatan Barat harus berupaya membawa Rusia dan Ukraina ke meja perundingan alih-alih "menyalahkan" China atas permusuhan yang terus berlanjut.Namun, Barat, dan khususnya AS, telah mengklaim bahwa Beijing mengobarkan upaya militer Rusia dengan memasok komponen penggunaan ganda yang dapat digunakan dalam produksi senjata. Baik Moskow maupun Beijing telah menolak tuduhan tersebut.Meskipun demikian, AS telah memberikan sanksi kepada puluhan bisnis China, menuduh mereka menjual barang dan komponen ke Rusia, termasuk perangkat navigasi dan peralatan mesin yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer.Di antara langkah-langkah terbaru, Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya meningkatkan "risiko sanksi sekunder bagi lembaga keuangan asing yang menangani ekonomi perang Rusia," yang secara efektif mengancam mereka dengan kehilangan akses ke sistem keuangan Amerika.Kementerian Luar Negeri China telah berulang kali menekankan bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan antara China dan Rusia "tidak akan diganggu oleh pihak ketiga mana pun."Perdagangan antara kedua negara telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa mengingat sanksi Barat terhadap Moskow. Tahun lalu, omzet perdagangan bersama melampaui $240 miliar, menurut data resmi, dengan impor Rusia dari China melonjak hampir 47% menjadi $111 miliar, dan ekspor ke China tumbuh sebesar 12,7%, menjadi $129 miliar. Moskow dan Beijing menargetkan $300 miliar dalam perdagangan bilateral pada tahun 2030.[IT/r]