Laporan: Polisi AS Tidak Lagi Percaya pada FBI 

FBI, no longer trusted

IslamTimes - Banyak badan penegak hukum negara bagian dan lokal AS menolak untuk berbagi informasi penting dengan Biro Investigasi Federal karena kekhawatiran bahwa lembaga tersebut telah menjadi partisan dan dipolitisasi, menurut laporan whistleblower yang diserahkan ke Kongres.

Badan tersebut telah menjadi partisan secara terbuka dan melayani tujuan politik, kata para whistleblowerLaporan setebal 230 halaman tersebut disusun oleh aliansi agen dan analis yang sudah pensiun dan masih bertugas, yang berbicara kepada lebih dari 30 sumber "independen dan sangat kredibel" di seluruh AS."Mereka tidak hanya enggan bekerja sama dengan FBI tetapi dilaporkan telah memutuskan untuk tidak lagi berbagi informasi yang dapat ditindaklanjuti dan substantif tentang aktivitas kriminal dan aktivitas intelijen lainnya" dengan Biro tersebut, karena mereka yakin bahwa "lembaga tersebut telah beroperasi sebagai badan federal partisan yang dimotivasi oleh agenda politik" dalam beberapa tahun terakhir, kata penulis laporan tersebut.Keberadaan laporan tersebut pertama kali dilaporkan pada hari Rabu (24/7) di New York Post. Dokumen itu sendiri dikirim ke Komite Kehakiman DPR dan Komite Pengawasan DPR dan diunggah secara daring. Kelompok tersebut menggambarkan "krisis kepercayaan" pada gugus tugas yang dipimpin FBI dan "hilangnya kepercayaan yang mengganggu" pada Biro secara keseluruhan, bahkan ketika Direktur Christopher Wray bersaksi kepada Kongres tentang "lingkungan ancaman yang kompleks" yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kariernya.Sebagian besar sumber menunjuk pada tanggapan FBI terhadap kerusuhan 6 Januari 2021 di US Capitol dan penggerebekan pada Agustus 2022 di kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida, Mar-a-Lago.Salah satu sumber menggambarkan perilaku FBI sebagai "perilaku negara Dunia Ketiga" dan berpendapat bahwa "harus dibubarkan dan personelnya dituntut dan dijatuhi hukuman penjara yang lama."Tekanan untuk membantu kasus "J6" telah menyebabkan keyakinan bahwa Biro tersebut didorong oleh "agenda politik partisan." Satu sumber mengatakan mereka tidak dapat memahami mengapa FBI tidak mengejar kelompok lain dengan semangat yang sama. Yang lain mengatakan bahwa petugas setempat khawatir mereka dapat menjadi sasaran "karena kecintaan mereka pada AS" dan dianggap sebagai "teroris domestik" berdasarkan cara mereka memilih.Agen FBI yang lebih baru "tidak mau repot-repot menyembunyikan rasa tidak suka mereka" terhadap pandangan politik atau agama tradisional dan secara terbuka mengidentifikasi diri mereka sebagai "orang yang sadar" atau liberal, kata kepala satuan tugas multi-lembaga. Dipekerjakan berdasarkan pedoman "keberagaman, kesetaraan, dan inklusi" (DEI), mereka "sama sekali tidak berharga" dan "kelompok orang terburuk," kata whistleblower.Akademi FBI di Quantico, Virginia tempat agen baru dilatih "mempromosikan kultus narsisme" dan superioritas arogan, sementara dipolitisasi secara tidak dapat ditoleransi, klaim laporan tersebut. Sementara itu, Divisi Keamanan Biro telah menyalahgunakan proses izin keamanan untuk membersihkan agen yang cenderung konservatif dari jajarannya.Para whistleblower mendesak Kongres untuk memaksa pengunduran diri Wray sebagai "tindakan ekstrem sebagai upaya terakhir" dan satu-satunya cara untuk memulihkan reputasi Biro.[IT/r]