Houthi Memuji Iran sebagai ‘Pendukung Sejati’ Palestina, Memperingatkan ‘Eskalasi’ terhadap Israel

Leader of Yemen’s Ansarullah resistance movement Abdul-Malik al-Houthi

IslamTimes - Pemimpin gerakan perlawanan Ansarullah Yaman memuji Iran sebagai "pendukung sejati" perjuangan Palestina dan negara-negara tertindas saat ia memperingatkan “eskalasi dramatis” operasi anti-Israel yang bekerja sama dengan Perlawanan Islam Irak.

Adul-Malik al-Houthi memuji dukungan Iran yang luar biasa dan tanpa syarat bagi Palestina dan perjuangan sah mereka, menekankan bahwa Republik Islam tersebut menjalankan pendekatan yang tidak terpengaruh oleh hegemoni AS dan Zionis Israel.Houthi menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato yang disiarkan langsung dari ibu kota Yaman, Sana’a, pada Kamis (25/7) sore.Ia mencatat bahwa perdana menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu berusaha memobilisasi rezim Arab untuk melawan Palestina dan Iran.“Iran adalah pendukung setia perjuangan Palestina dan negara-negara tertindas,” kata kepala Ansarullah tersebut.Ia juga mengatakan, "Jalannya operasi gabungan Angkatan Bersenjata Yaman dengan Perlawanan Islam di Irak melawan rezim Israel akan mengalami eskalasi serius pada fase berikutnya.""Perlawanan Islam di Irak telah melakukan beberapa operasi terhadap target-target Israel di Haifa dan Eilat dengan rudal jelajah Arqab yang baru dan canggih. Pasukan Yaman juga memulai tahap kelima serangan [anti-Israel] mereka minggu lalu dengan Operasi Yafa [melawan Tel Aviv]."Houthi menambahkan bahwa operasi tersebut mengejutkan rezim Zionis, dan merupakan kejutan nyata bahwa target-target vital di Tel Aviv diserang.“Operasi Yafa mencakup jarak udara lebih dari 2.200 kilometer dan menembus semua penghalang yang dicari musuh Israel dari para pendukung dan sponsornya," katanya.“Media Zionis Israel menyatakan bahwa operasi tersebut mengakhiri supremasi udara rezim tersebut. Laporan tersebut menunjukkan bahwa serangan anti-Israel cukup efektif,” katanya.Houthi juga menunjuk pada kekejaman militer Zionis Israel di Jalur Gaza, dengan menyatakan bahwa pasukan Israel menargetkan kamp-kamp pengungsi dan daerah-daerah yang dinyatakan sebagai 'zona aman'.“Di antara kejahatan Zionis Israel minggu ini adalah serangan berulang-ulang di sisi timur kota Khan Younis [di Jalur Gaza selatan] setelah pemulangan sebagian penduduk setempat. Pasukan Israel menargetkan anak-anak melalui pemboman, penembak jitu, dan segala cara pembunuhan massal,” kata pemimpin Ansarullah tersebut.Ia mengecam intensitas kejahatan yang terjadi di Gaza sebagai “sangat mengerikan,” dengan mengatakan, “Apa yang dilakukan musuh Zionis di sana merupakan kekejaman, kebiadaban, kebrutalan yang besar, dan mewujudkan semua atribut yang berkaitan dengan kejahatan genosida.” Houthi menyoroti bahwa militer Israel melakukan penggerebekan di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki, yang paling intens adalah penyerbuan sebelum fajar di kamp pengungsi Tulkarem pada hari Selasa.Ia lebih lanjut menunjuk pada operasi Hizbullah terhadap posisi Zionis Israel di sisi utara wilayah pendudukan tahun 1948, dengan mencatat bahwa permukiman ilegal baru berada di bawah tembakan roket kelompok perlawanan Lebanon minggu ini.Lebih jauh, Houthi merujuk pada pidato Netanyahu kepada Kongres AS, dengan mengatakan bahwa pidato itu penuh dengan kebohongan dan rekayasa belaka.Mengomentari serangan udara Israel di kota pelabuhan Hudaydah di Yaman, kepala Ansarullah mengatakan serangan itu tidak akan menghalangi pasukan Yaman untuk melancarkan operasi anti-Zionis Israel dalam mendukung warga Palestina.Houthi menegaskan kembali bahwa operasi militer Yaman terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Zionis Israel dan target-target vital di dalam wilayah pendudukan akan terus berlanjut dan bahwa serangan AS dan Inggris terhadap Yaman tidak akan menghentikan operasi anti-Zionis Israel Yaman.Kepala Ansarullah akhirnya mengajak seluruh lapisan masyarakat Yaman untuk turun ke jalan pada hari Jumat dan menegaskan kembali solidaritas kuat mereka dengan warga Palestina di Jalur Gaza.[IT/r]