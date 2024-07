Senator AS dari Partai Republik Ajukan RUU terhadap Entitas yang Memboikot Israel

IslamTimes - Dua belas senator AS dari Partai Republik telah mengajukan RUU yang akan melarang kontrak federal dengan entitas yang memboikot Zionis Israel.

Sponsor utama RUU tersebut, yang dijuluki Undang-Undang Melawan Kebencian terhadap Zionis Israel oleh Kontraktor Federal (Chai), Senator Jim Risch, mengklaim dalam siaran pers bahwa "bisnis yang memboikot Zionis Israel hanya ingin menormalkan anti-Semitisme."RUU yang sama diajukan di DPR pada bulan Juli tahun lalu, tetapi masih dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas DPR, menunggu pemungutan suara.Februari lalu, DPR mengesahkan undang-undang anti-boikot yang melarang warga negara Amerika untuk mengambil bagian dalam boikot yang diselenggarakan oleh "organisasi pemerintah internasional" terhadap sekutu AS.Undang-Undang Anti-Boikot IGO menimbulkan kekhawatiran di antara para pengikut gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) yang dipimpin Palestina, yang telah ada selama 15 tahun dan bertujuan untuk menekan Zionis Israel agar mematuhi hukum internasional.Undang-Undang Chai merupakan penerapan undang-undang anti-BDS di tingkat federal yang telah disahkan di tingkat negara bagian.Sekitar 28 negara bagian AS saat ini melarang lembaga bekerja sama dengan firma yang memboikot Israel, sementara enam negara bagian lainnya meloloskan undang-undang serupa dalam bentuk perintah eksekutif, menurut Newsweek.American Civil Liberties Union mengatakan undang-undang anti-BDS melanggar hak Amandemen Pertama untuk memboikot.Columbia Journal of Transnational Law juga telah menerbitkan sebuah artikel yang mengkaji argumen yang membenarkan undang-undang anti-BDS dan menemukan bahwa "banyak undang-undang anti-BDS kemungkinan besar melanggar Amandemen Pertama dengan memberlakukan persyaratan yang tidak konstitusional pada kontraktor pemerintah dan/atau penerima dana publik."Sementara banyak anggota parlemen telah membenarkan undang-undang anti-BDS sebagai upaya melawan diskriminasi, sebuah artikel yang diterbitkan di The Harvard Law Review menemukan bahwa "undang-undang anti-BDS tidak didukung oleh kepentingan antidiskriminasi yang sah."Perkembangan terbaru ini terjadi ketika Israel semakin terisolasi sejak perang Oktober di Gaza.Zionis Israel melancarkan perang di Gaza pada 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan tersebut sebagai tanggapan atas kampanye pertumpahan darah dan penghancuran yang telah berlangsung selama puluhan tahun oleh rezim Zionis Israel terhadap warga Palestina.Sejak saat itu, Amerika Serikat telah memasok rezim Tel Aviv dengan lebih dari 10.000 ton peralatan militer dan menggunakan hak vetonya terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.Rezim Tel Aviv telah menewaskan sedikitnya 39.175 warga Palestina dan melukai lebih dari 90.403 orang sejak dimulainya serangan tersebut. Ribuan orang lainnya juga hilang dan diduga tewas di bawah reruntuhan bangunan.[IT/r]