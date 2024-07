Turki Serukan Institusi Demokratis Dukung Upaya Pengadilan Terhadap Israel

Islam Times – Parlemen Turki menyetujui sebuah resolusi yang mendesak segala institusi demokrasi yang kuat dan berpengaruh untuk mendukung upaya pengadilan terhadap Israel atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan di Jalur Gaza.

Dilansir dari MEMO, resolusi yang disahkan pada Sabtu (27/7) itu juga mendesak para pemangku kebijakan yang dapat meraih Israel, termasuk Kongres Amerika Serikat untuk melakukan tindakan yang efektif guna menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza serta menekan Israel untuk melakukan gencatan senjata sesegera mungkin.Parlemen Turki menyayangkan Kongres AS yang seharusnya jadi institusi yang mampu menghentikan tindak genosida Israel di Gaza, justru menjadi panggung bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk berbicara. “Ini adalah aib bagi demokrasi,” sebutnya. “Alih-alih mencegah agresi membabi buta Israel, kongres AS justru menjadi panggung pertunjukan penuh kebohongan Netanyahu,” tambahnya.Turki menyebut pidato Netanyahu di Kongres AS yang penuh dengan sorak-sorai bahkan standing ovation tersebut justru membuat Israel semakin lancang melanggar hukum-hukum internasional dengan membombardir Gaza serta enggan bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. [IT/G]