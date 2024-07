‘Patriots’ Mengadakan Unjuk Rasa Resar Di Pusat Kota London

Supporters of right-wing activist Tommy Robinson march in London, England

IslamTimes - Juru kampanye sayap kanan Tommy Robinson dapat dipenjara karena memutar film terlarang dalam unjuk rasa tersebut

Ribuan orang berbaris melalui London pada hari Sabtu (27/7) dalam demonstrasi skala besar yang diselenggarakan oleh aktivis sayap kanan Tommy Robinson. Beberapa penangkapan dilakukan setelah beberapa pengunjuk rasa bentrok dengan polisi dan demonstran sayap kiri.Disebut sebagai “unjuk rasa patriotik terbesar yang pernah ada di Inggris,” pawai ‘Uniting the Kingdom’ Robinson menarik banyak demonstran yang mengenakan Union Jack ke ibu kota Inggris. Pawai tersebut berangkat dari Royal Courts of Justice – tempat Robinson ditangkap karena menolak meninggalkan demonstrasi pro-Israel pada bulan November – dan berakhir di Trafalgar Square, tempat Robinson dan aktivis lainnya menyampaikan pidato.Sementara sebagian besar peserta menyanyikan slogan-slogan patriotik seperti “Inggris sampai aku mati”, banyak yang meneriakkan slogan-slogan anti-Islam seperti “Siapakah Allah?” dan "Kau bisa memasukkan Islam sialanmu ke dalam pantatmu."TOMMY ROBINSON #UniteTheKingdom@TRobinsonNewEra Patriots March from The Royal Courts of Justice to Trafalgar Square pic.twitter.com/DrIA6N6V1z — Hearts of Oak (@HeartsofOakUK) 27 Juli 2024100.000 patriot berparade di Trafalgar Square ���� #UnitingTheKingdom pic.twitter.com/ybzzc4yqud — Tommy Robinson ���� (@TRobinsonNewEra) 27 Juli 2024Robinson banyak mengangkat tema anti-imigran dan anti-Islam, memberi tahu para pendukungnya bahwa warga Inggris "tidak akan tergantikan lagi," dan menggambarkan keberadaan 'geng-geng perunding' Pakistan sebagai "noda" dalam sejarah Inggris.Robinson mengklaim bahwa 100.000 orang hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut, tetapi angka ini tidak dapat diverifikasi.Tommy Robinson melakukan protes Islamofobia sayap kanan di London hari ini Muslim kulit cokelat dan kulit hitam di London.Harap berhati-hati dan menjauhlah dari mereka. Jangan pertaruhkan keselamatan Anda…. Mereka membenci kita. Pawai sayap kanan terakhir mereka sangat buruk ���� ❤️ ���� #UK#Britain#Islam#Muslimpic.twitter.com/TB1JsmSwje — Zara (@zarahussain999) 27 Juli 2024Sekelompok pengunjuk rasa sayap kiri berkumpul di dekat Whitehall, dan dipisahkan dari pengikut Robinson oleh polisi. Namun, beberapa perkelahian dilaporkan terjadi, dan petugas polisi menangkap dua pria karena diduga menyerang seorang demonstran sayap kiri. Dua orang pria lainnya ditangkap karena pelanggaran "ketertiban umum yang melanggar ras", sementara di kubu sayap kiri, empat orang ditangkap di sebuah pub di Whitehall karena diduga menyerang petugas polisi.Polisi Metropolitan London mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan menyelidiki bahasa "rasis dan anti-Muslim" yang digunakan oleh para pengikut Robinson.Dalam sebuah video yang diunggah ke akun X miliknya setelah unjuk rasa, Robinson menggambarkan hari itu sebagai "keberhasilan mutlak." Namun, keputusannya untuk mengakhiri acara dengan pemutaran film dokumenternya 'Silenced' berpotensi mengakibatkan hukuman penjara.Robinson diperintahkan oleh seorang hakim untuk tidak merilis film tersebut, di mana ia mengklaim bahwa seorang siswa Suriah yang diserang di sebuah sekolah menengah Yorkshire pada tahun 2018 memiliki catatan panjang menyerang siswa perempuan. Robinson dituntut atas pencemaran nama baik oleh mahasiswa tersebut, Jamal Hijazi, dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar £100.000 ($128.500) pada tahun 2021."Saya akan dipenjara selama dua tahun karena menunjukkan kebenaran yang tidak masuk akal," kata Robinson kepada khalayak di London. Aktivis tersebut akan diadili pada hari Selasa, di mana ia menghadapi dakwaan penghinaan karena merilis film dokumenter tersebut.[IT/r]