Cari Dukungan Partai Republik, Netanyahu Temui Trump di Florida

Perdana Menteri rezim Zionis Israel, Benjamin Netanyahu mengunjungi kandidat presiden dari partai Republik, Donald Trump di resort Mar-a-Lago di Florida pada Jumat (26/7). Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama keduanya sejak 2020.

Selain bertemu dengan jajaran pemerintahan AS dan kandidat dari partai Demokrat, Kamala Harris, Netanyahu juga menemui Donald Trump. Trump merupakan kandidat terkuat yang diprediksi akan memenangkan pilpres AS pada bulan November mendatang.Dalam pertemuan tersebut Trump menanyakan kenapa orang-orang Yahudi selalu memilih partai Demokrat dalam pilpres AS. “Karena kebiasaan,” jawab Netanyahu. “Mereka sudah terbiasa untuk memilih calon-calon dari partai demokrat dalam setiap pilpres AS,” tambahnya.Stigma yang berada di tengah masyarakat Amerika memahamkan orang-orang Yahudi dan warga non-kulit putih serta kaum minoritas lainnya seperti Muslim untuk memilih capres dari partai Demokrat lantaran partai tersebut dikenal memiliki kebijakan yang memihak pada mereka. Bernie Sanders adalah capres yang merupakan seorang Yahudi dan Barrack Obama adalah satu-satunya presiden AS yang berkulit hitam. Keduanya adalah orang partai demokrat. [IT/G]