The Post: Warga Palestina Menceritakan Penyiksaan Mematikan di "Guantánamo" Israel

Israeli Guantánamo

IslamTimes - The Post berbicara dengan mantan tahanan dan pengacara Palestina serta meninjau laporan otopsi, yang mengungkap kekerasan dan kekurangan yang merajalela di sistem penjara Zionis Israel.

Seorang narapidana Palestina meninggal dengan limpa pecah dan tulang rusuk patah setelah dipukuli oleh penjaga penjara Zionis Israel. Narapidana lain menemui ajal yang menyiksa karena kondisi kronisnya tidak diobati. Narapidana ketiga berteriak minta tolong selama berjam-jam sebelum meninggal.Rincian kematian para tahanan diceritakan oleh para saksi mata dan dikuatkan oleh dokter dari Physicians for Human Rights Israel (PHRI), yang hadir dalam otopsi, yang hasilnya dibagikan kepada keluarga dan diperoleh oleh The Washington Post.Ketiga pria tersebut termasuk di antara sedikitnya 13 warga Palestina dari Tepi Barat dan Zionis Israel yang meninggal di penjara Zionis Israel sejak 7 Oktober, menurut PHRI.Sejumlah tahanan dari Jalur Gaza yang tidak diketahui jumlahnya juga telah meninggal.Kelompok hak asasi manusia mengatakan kondisi di penjara Zionis Israel yang penuh sesak telah memburuk secara berbahaya sejak 7 Oktober 2023. Mantan tahanan Palestina menggambarkan pemukulan rutin, yang sering dilakukan di seluruh sel atau bagian, biasanya dengan tongkat dan terkadang dengan anjing.Mereka mengatakan bahwa mereka tidak diberi makanan dan perawatan medis yang cukup dan menjadi sasaran pelecehan psikologis maupun fisik.The Post berbicara dengan 11 mantan tahanan dan setengah lusin pengacara, memeriksa catatan pengadilan dan meninjau laporan otopsi, yang mengungkap kekerasan dan perampasan yang merajalela, terkadang mematikan oleh otoritas penjara Zionis Israel.Sementara perhatian dan kecaman internasional telah difokuskan pada penderitaan tahanan Gaza — khususnya di situs militer Sde Teiman yang terkenal — para pembela hak asasi manusia mengatakan ada krisis sistemik yang lebih dalam dalam sistem pidana Israel. "Kekerasan merajalela," kata Jessica Montell, direktur eksekutif kelompok hak asasi manusia Zionis Israel HaMoked, yang telah bekerja selama bertahun-tahun dengan narapidana Palestina."Tempat itu sangat padat. Setiap tahanan yang kami temui telah kehilangan 30 pon. Di Sde Teiman, kekacauan meletus pada hari Senin setelah tentara Israel menahan sembilan orang tentara cadangan untuk diinterogasi terkait dengan penyiksaan seorang tahanan.Setidaknya satu anggota Knesset dan pengunjuk rasa sayap kanan menerobos masuk ke pangkalan untuk berdemonstrasi menentang penahanan para tentara cadangan, yang memicu kecaman dari tentara Zionis Israel. Pengadilan Kriminal Internasional sedang mempertimbangkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas perang Zionis Israel di Gaza.Kondisi di penjara-penjara Zionis dapat menyebabkan lebih banyak tindakan hukum internasional, kepala intelijen Zionis Israel Ronen Bar memperingatkan dalam sebuah surat kepada otoritas penjara pada tanggal 26 Juni. "Israel mengalami kesulitan untuk menolak klaim terhadapnya, setidaknya beberapa di antaranya berdasar," tulisnya dalam sebuah surat yang dilihat oleh The Post dan pertama kali diterbitkan oleh Ynet."Krisis penahanan menciptakan ancaman terhadap keamanan nasional Zionis Israel, hubungan luar negerinya, dan kemampuannya untuk mewujudkan tujuan perang yang ditetapkannya sendiri," Bar menyimpulkan. Badan intelijen internal Zionis Israel, Shin Bet, tidak menanggapi permintaan komentar atas surat Bar. Namun,Itamar Ben Gvir, menteri keamanan nasional sayap kanan Israel yang mengawasi sistem penjara, tidak menyesali "perang" yang dilakukannya terhadap tahanan Palestina.Dalam sebuah unggahan di X bulan ini yang menanggapi Bar, ia membanggakan bahwa ia telah "mengurangi secara drastis" waktu mandi dan memperkenalkan "menu minimal."Solusi paling sederhana untuk mengatasi kepadatan penjara, katanya, adalah hukuman mati.Kepadatan dan pengabaian Laporan tentang penolakan bantuan medis tersebar luas dalam kesaksian para mantan tahanan.Kematian Mohammad Al-Sabbar, 21 tahun, pada 28 Februari dapat dihindari jika kondisi kronisnya ditangani dengan tepat, menurut Rosin dari PHRI, yang hadir dalam otopsi.Keluarga Sabbar mengatakan ia ditangkap karena hasutan terkait dengan unggahan yang ia buat secara daring. Ia menderita penyakit Hirschsprung sejak kecil, suatu kondisi yang menyebabkan penyumbatan usus yang parah dan menyakitkan.Ia membutuhkan diet dan pengobatan khusus. Perut Sabbar mulai membengkak pada bulan Oktober setelah ia ditolak minum obatnya, kata Atef Awawda, 54, salah satu teman satu selnya.Seorang dokter penjara telah memberinya satu suntikan awal bulan itu, kenang Awawda, tetapi mengatakan kepada Sabbar untuk tidak memberi tahu siapa pun. "Ini adalah terakhir kalinya kami menerima obat," katanya."Kematian Mohammad dapat dihindari dengan kepatuhan yang lebih ketat terhadap kebutuhan medisnya,"Pada saat ia dilarikan ke ruang gawat darurat, "kondisinya sudah sedemikian rupa sehingga peluang untuk menyelamatkannya sangat tipis," laporan itu menyimpulkan. Menurut Addameer, sebuah organisasi hak-hak tahanan Palestina, tercatat sebanyak 9.700 'tahanan keamanan' Palestina ditahan di penjara-penjara Zionis Israel pada bulan Mei.Sekitar 3.380 adalah tahanan administratif, kata kelompok itu, yang ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan. Jumlah tersebut tidak termasuk tahanan dari Gaza; otoritas Zionis Israel tidak akan mengungkapkan secara pasti berapa banyak yang telah ditahan atau di mana mereka ditahan.Sel yang dibuat untuk enam orang terkadang menampung dua kali lipat jumlah itu, kata mantan narapidana, dengan kasur yang diletakkan di lantai. Beberapa mengatakan penutup jendela sel dilepas pada musim dingin agar mereka terpapar dingin.Yang lain mengatakan lagu kebangsaan Zionis Israel diputar terus-menerus dengan volume tinggi; lampu dibiarkan menyala pada malam hari untuk mengganggu tidur mereka. Seorang tahanan Palestina dipukuli di depan hakim saat ia mengikuti sidang melalui tautan video pada bulan November, menurut pengacaranya dan catatan pengadilan yang ditinjau oleh The Post."Sekarang kita dapat mendengar teriakan orang-orang yang dipukuli di latar belakang," bunyi notulen pengadilan. Teriakan itu berhenti saat hakim turun tangan. "Hidung saya patah," kata terdakwa, yang namanya disunting dalam catatan pengadilan. "Saya meminta agar sidang tidak berakhir sebelum mereka berjanji tidak akan memukul saya."Kekerasan dan kelalaian medis disertai dengan penahanan makanan, kata mantan narapidana. Masing-masing mengatakan mereka telah kehilangan berat badan yang signifikan di penjara, turun antara 30 dan 50 pon.Jurnalis Moath Amarneh, 37 tahun, yang dipenjara selama enam bulan di Megiddo setelah merekam demonstrasi di Tepi Barat, mengatakan selnya yang berisi enam orang menampung hingga 15 orang selama ia tinggal di sana.Para narapidana akan berbagi sepiring sayuran dan yogurt untuk sarapan. Untuk makan siang, setiap narapidana menerima setengah cangkir nasi, dan sel tersebut — berapa pun jumlah pria di dalamnya — akan membagikan sepiring irisan tomat atau kubis.Pada hari-hari baik, mungkin ada sosis atau kacang-kacangan. Makan malamnya adalah telur dan beberapa sayuran, katanya."Itu hampir tidak cukup untuk bertahan hidup," kata pengacara Aya al-Haj Odeh, yang mengatakan beberapa klien melaporkan hanya diberi tiga potong roti sehari atau beberapa sendok nasi dan memiliki akses terbatas ke air minum.Asosiasi Hak Sipil di Israel mengajukan petisi ke Mahkamah Agung pada bulan April atas apa yang disebutnya sebagai "kebijakan kelaparan."Ben Gvir menulis kepada kelompok tersebut yang mengaku bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia berupaya untuk "memperburuk kondisi" tahanan keamanan untuk "menciptakan pencegahan," kata ACRI.Muazzaz Obayat, 37, hampir tidak bisa berjalan ketika meninggalkan Ktzi’ot, di Zionis‘Israel’ selatan, minggu lalu. Ia ditangkap setelah kejadian 7 Oktober atas dugaan hubungan dengan Hamas, tetapi tidak ada tuduhan yang pernah diajukan terhadapnya.Rambut hitam keriting dan janggutnya tidak terawat; tulang pipinya menonjol keluar, dan matanya cekung. Di sebuah klinik di kota Tepi Barat Beit Jala tempat ia menerima perawatan medis, ia mengatakan ia tidak yakin berapa usianya atau usia kelima anaknya. “Saya tidak tahu apa-apa selain penjara,” katanya. Dulunya seorang binaragawan amatir, ia mengatakan ia telah kehilangan lebih dari 100 pon dalam sembilan bulan. Ia berbisik saat ia menggambarkan seorang penjaga yang melakukan kekerasan seksual terhadapnya dengan sapu. Dokternya mengatakan ia menderita stres pascatrauma dan kekurangan gizi.“Ini Guantanamo,” katanya.[IT/r]