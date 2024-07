Menhan AS: Perang Hizbullah-'Israel' Dapat Dielakkan

Secretary of Defense Lloyd Austin speaks during a press briefing at the Pentagon

IslamTimes - Lloyd Austin menyatakan kekhawatiran setelah serangan Majdal Shams tetapi yakin perang besar-besaran dapat dihindari.

Meskipun terus mengkhawatirkan kemungkinan eskalasi menyusul serangan roket yang mematikan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyatakan pada hari Selasa (30/7) bahwa ia tidak berpikir perang antara Zionis "Israel" dan Hizbullah akan segera terjadi.Dalam konferensi pers bersama di Filipina, Austin mengatakan, "Meskipun kami telah melihat banyak aktivitas di perbatasan utara Israel, kami tetap khawatir tentang potensi eskalasi ini menjadi pertempuran besar-besaran. Dan saya tidak percaya bahwa pertempuran tidak dapat dihindari."Ia menekankan, "Kami ingin melihat hal-hal diselesaikan secara diplomatis," yang muncul setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan mitra Filipina terkait.Semua ini terjadi setelah serangan terbaru di kota Majdal Shams yang diduduki Israel, yang mengakibatkan hilangnya 12 nyawa.Perlawanan Islam di Lebanon - Hizbullah sepenuhnya membantah keterlibatan dan tanggung jawab apa pun atas serangan mematikan di desa Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, bertentangan dengan klaim Zionis Israel tentang masalah tersebut.Hizbullah menekankan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan insiden tersebut, sepenuhnya membantah semua "klaim palsu" dalam hal itu.Sebuah rudal yang tidak diketahui asalnya menghantam taman bermain di desa Majdal Shams Suriah yang diduduki, yang seluruhnya dihuni oleh warga Druze Suriah.Baru kemarin, Gedung Putih menyatakan bahwa AS "yakin" dapat menghindari perang yang lebih besar antara pendudukan Zionis Israel dan Perlawanan Lebanon, Hizbullah.AS terus mengobarkan perang dan menuduh Hizbullah di Lebanon melakukan serangan baru-baru ini sementara pada saat yang sama mengklaim tidak ingin ketegangan meningkat di perbatasan Palestina-Lebanon.Sementara Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sekali lagi mengklaim bahwa semua tanda menunjukkan bahwa roket itu dihantam oleh Hizbullah, tanpa mengungkap bukti apa pun dalam hal ini atau bahkan rekamannya, ia mengungkapkan bahwa ia sedang berunding dengan Zionis "Israel", menekankan bahwa situasi di wilayah Palestina Utara yang diduduki tidak boleh meningkat.Ia lebih lanjut menekankan bahwa gencatan senjata di Gaza akan menjadi kesempatan untuk membawa ketenangan abadi ke Garis Biru antara Palestina yang diduduki dan Lebanon.[IT/r]