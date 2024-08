MSNBC: Hamas Tidak Terpengaruh oleh Kebijakan Pembunuhan Israel

People carry the coffin of Hamas leader Ismail Haniyeh at the Tehran University campus, in Tehran, Iran

IslamTimes - MSNBC melaporkan bahwa meskipun pendudukan Zionis Israel membunuh Ismail Haniyeh dan para pemimpin senior lainnya, struktur kelembagaan dan pengaruh Hamas yang kuat di Gaza memastikan ketahanan dan kesiapannya untuk menunjuk pemimpin baru.

MSNBC melaporkan pembunuhan Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, oleh pendudukan Zionis Israel, dengan menyatakan bahwa tindakan ini tidak akan merusak Hamas secara signifikan. Saluran tersebut sampai pada kesimpulan ini setelah memeriksa contoh-contoh sebelumnya di mana para pemimpin Hamas dibunuh oleh Zionis Israel selama bertahun-tahun, yang tidak secara signifikan mengganggu kegiatan kelompok tersebut.Dalam konteks ini, laporan tersebut menyatakan bahwa Zionis "Israel telah membunuh beberapa pemimpin senior Hamas di masa lalu, termasuk pendiri sekaligus pembimbing spiritual gerakan tersebut, Sheikh Ahmed Yassin yang lumpuh, pada Maret 2004, Abdel-Aziz al-Rantisi pada bulan berikutnya, dan Saleh al-Arouri dalam serangan pesawat nirawak pada bulan Januari. Pada bulan November 2012, serangan udara Zionis Israel di Kota Gaza menewaskan Ahmed al-Jabari, komandan de facto sayap militer Hamas, Brigade Izz-al Din al-Qassem."Saluran tersebut mencatat bahwa meskipun terjadi pembunuhan-pembunuhan ini, Hamas telah bertahan sebagai sebuah gerakan karena struktur kelembagaannya yang kuat yang dikembangkan selama bertahun-tahun dan pengaruhnya yang semakin kuat di Gaza selama 17 tahun pemerintahannya di wilayah tersebut.Saluran tersebut menyimpulkan dengan menekankan bahwa tidak akan ada kekurangan pejuang yang bersedia bergabung dengan Hamas, dan menambahkan bahwa pengganti Haniyeh akan segera ditunjuk, yang memastikan bahwa Hamas akan terus bertahan dalam konflik yang sedang berlangsung.Pada hari ke-300 Operasi Badai Al-Aqsa yang sedang berlangsung, Perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan pendudukan Zionis Israel di sepanjang garis depan pertempuran utama, dengan fokus khusus pada lingkungan Tel al-Hawa, selatan Kota Gaza.Brigade al-Qassam mengumumkan penargetan pasukan infanteri Zionis Israel di dekat konsentrasi kendaraan militer dengan peluru anti-personel di Tell al-Hawa, mengonfirmasi bahwa serangan tersebut mengakibatkan tewasnya dan terlukanya tentara dan perwira Israel.Di area yang sama, Brigade al-Qassam melaporkan penargetan pasukan Zionis Israel lainnya yang bercokol di dalam dua gedung menggunakan beberapa peluru anti-personel dan terlibat dalam pertempuran dengan pasukan tersebut menggunakan senapan mesin.Selain itu, media militer kelompok tersebut merilis rekaman yang mendokumentasikan penghancuran pengangkut personel lapis baja Namer Israel oleh sistem ATGM Red Arrow di dekat Menara al-Husam di lingkungan Tel Sultan, sebelah barat Rafah, di Jalur Gaza selatan.Al-Qassam mengungkap Red Arrow pada tanggal 23 Juni, mengumumkan untuk pertama kalinya kepemilikannya atas senjata jenis ini.Faksi Perlawanan juga merilis rekaman operasi kualitatif yang dilakukannya, yang menargetkan kendaraan rekayasa Zionis Israel jenis Ovak, di sebelah barat daerah Tal Za'arub, sebelah barat Rafah.Sementara itu, Brigade al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, mengatakan bahwa mereka membombardir tentara Israel dan kendaraan mereka yang ditempatkan di selatan Tel al-Hawa dengan beberapa alat peledak Ababil dan peluru mortir kaliber berat. Media militer kelompok tersebut merilis rekaman penargetan dan penghancuran kendaraan militer Zionis Israel yang telah maju ke Tell al-Hawa.Dalam operasi gabungan, Brigade al-Quds dan Brigade al-Qassam terlibat dalam konfrontasi sengit dengan pasukan Zionis Israel di kamp al-Shabora di pusat Rafah, yang menimbulkan korban di pihak pasukan.Sementara itu, Brigade Syuhada al-Aqsa menerbitkan sebuah video yang mendokumentasikan serangan terhadap pasukan khusus Zionis Israel yang dibentengi di sebuah rumah di Tell al-Hawa dengan peluru TBG dan peluru mortir 60 mm.[IT/r]