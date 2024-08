Senator AS Menyerukan 'Kekuatan Militer' terhadap Iran

Lindsey Graham draws a red x over a photograph of an Iranian flag

IslamTimes - Lindsey Graham telah memperkenalkan undang-undang yang dapat menyeret Washington ke dalam perang dengan Tehran jika Zionis Israel diserang

Senator AS Lindsey Graham telah memperkenalkan undang-undang yang akan mengesahkan tindakan militer terhadap Iran jika Hizbullah menyerang Zionis Israel, atau jika Washington menentukan Tehran berada di ambang perolehan senjata nuklir.Disampaikan pada hari Rabu (31/7), resolusi pertama dari Partai Republik Carolina Selatan menyatakan bahwa AS harus mengakui serangan besar Hizbullah terhadap Zionis Israel sebagai serangan oleh Iran, dan tetap "meletakkan semua opsi di atas meja, termasuk kekuatan militer," menurut Jerusalem Post.Resolusi kedua akan mengesahkan presiden AS untuk "menggunakan semua kekuatan yang diperlukan dan tepat terhadap Republik Islam Iran" jika presiden menentukan bahwa Iran "sedang dalam proses memiliki senjata nuklir" atau "memiliki uranium yang diperkaya ke tingkat senjata, memiliki hulu ledak nuklir, atau memiliki kendaraan pengiriman yang mampu membawa hulu ledak nuklir."Kedua resolusi tersebut dikirim ke Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Kamis (1/8). Graham adalah seorang pengamat kebijakan luar negeri yang telah menghabiskan dua dekade masa jabatannya di Senat dengan berulang kali melobi keterlibatan AS dalam konflik-konflik asing.Ia telah menyerukan serangan "pencegahan" AS terhadap Iran sejak 2010, dan dalam beberapa hari setelah perang Zionis Israel-Hamas meletus Oktober lalu, ia mendesak AS dan Zionis Israel untuk mengebom Republik Islam itu bahkan jika Tehran tidak dapat dikaitkan dengan serangan Hamas terhadap Zionis Israel."Saya menyerukan Zionis Israel untuk menghancurkan kilang minyak yang menjadi bahan bakar bagi binatang teroris ini malam ini," kata Graham kepada pembawa acara Fox News Sean Hannity pada hari Rabu."Hancurkan kilang minyak itu, dan mereka akan menghentikan ini," imbuhnya, merujuk pada dukungan Iran terhadap Hizbullah dan dukungan nyata bagi Hamas.Sementara Zionis Israel telah memerangi Hamas di Gaza dan secara sporadis bentrok dengan Hizbullah di perbatasan Lebanon selama hampir sepuluh bulan, gelombang pembunuhan baru-baru ini mengancam akan mengubah konflik itu menjadi perang regional yang besar.Iran telah berjanji akan membalas setelah serangan bom Zionis Israel yang menewaskan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran pada hari Rabu (31/8).Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan pada hari Kamis (1/9) bahwa pasukannya siap untuk "pertempuran terbuka" dengan Zionis Zionis Israel atas pembunuhan Haniyeh dan kematian komandan mereka sendiri, Fuad Shukr, dalam serangan udara Zionis Israel di Beirut pada hari Selasa (30/7).Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis (1/9), Presiden AS Joe Biden mengatakan pembunuhan Haniyeh "tidak membantu" upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.Biden mengklaim bahwa dia melakukan kontak telepon "sangat langsung" dengan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, di mana dia mendorong Netanyahu untuk "melanjutkan [kesepakatan gencatan senjata] sekarang."Sebuah pernyataan Gedung Putih tentang panggilan tersebut menyatakan bahwa Biden juga memerintahkan lebih banyak aset militer AS untuk dikerahkan ke wilayah tersebut untuk mendukung "keamanan Zionis Israel terhadap semua ancaman dari Iran."Pejabat Iran belum mengungkapkan kapan atau bagaimana mereka berencana untuk menyerang Zionis Israel.Berbicara kepada media massa Amerika pada hari Kamis, sumber-sumber pemerintah AS mengatakan mereka memperkirakan serangan yang lebih besar daripada serangan rudal dan pesawat nirawak yang dilancarkan Iran terhadap Zionis Israel pada bulan April, dan mereka memperkirakan serangan Iran akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.[IT/r]