Pakar: Serangan ‘Israel’ di Iran, Lebanon Pelanggaran Berat Hukum Internasional

‘Israeli’ Attacks in Iran, Lebanon Gross Breach of Int’l Law

IslamTimes - Rezim entitas Zions‘Israel’ telah menunjukkan keputusasaan yang jelas dalam melakukan beberapa serangan di garis depan perlawanan, termasuk serangan di ibu kota Lebanon, yang menewaskan dan melukai warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.

Serangan-serangan ini merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas. Zionis “Israel” mengarang skenario yang mengatakan bahwa rudal Hizbullah menghantam taman bermain di kota Majdal Shams yang mayoritas penduduknya Druze di Suriah pada tanggal 28 Juli—yang mengakibatkan tewasnya sedikitnya 12 warga sipil.Menurut profesor universitas dan pakar hukum internasional, Dr. Ali Fadlallah, “Jelas bahwa operasi di Lebanon dan Iran telah direncanakan sebelumnya sebelum insiden di Majdal Shams yang digunakan Zionis ‘Israel’ sebagai ‘operasi bendera palsu’ untuk melaksanakan kejahatannya.”Ini bukan serangan yang asal-asalan, tetapi serangan yang direncanakan dengan sangat matang,Fadlallah menegaskan kembali, seraya mencatat bahwa hal itu mencerminkan bahwa kunjungan Netanyahu ke Washington bukanlah kunjungan biasa, melainkan ada niat dan keputusan untuk mengambil tindakan eskalasi tersebut meskipun AS telah mengatakan tidak akan ada serangan terhadap Lebanon.Pakar hukum internasional itu menjelaskan kepada al-Ahed News bahwa "Dengan melewati batas merah, Zionis 'Israel' juga akan melihat penyeberangan batas merah sebagai tanggapan, yang merupakan kekuatan pencegahan perlawanan yang selalu kita lihat." Hal yang sama berlaku untuk Tehran.Dr. Fadlallah menggarisbawahi bahwa pembunuhan Kepala Hamas Ismail Haniyeh merupakan pelanggaran besar terhadap kedaulatan ibu kota yang penting, dan Iran telah bersumpah akan membalas. "Namun kita harus menunggu dan melihat apakah itu hanya serangan pertama, atau melebihi dua atau tiga serangan," katanya.Kedua serangan itu terjadi dalam pelanggaran berat hukum internasional, dan sebuah sesi diadakan di Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran hukum internasional yang jelas.Namun, Zionis "Israel" mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dan tidak melakukan operasi tersebut, kata Dr. Fadlallah. Dalam kasus Lebanon, itu adalah serangan yang jelas terhadap ibu kota negara tersebut.Pakar hukum internasional itu mengatakan kepada al-Ahed News "Di sini, kita sampai pada prinsip proporsionalitas dalam hukum internasional, Pasal 51 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa meskipun ada target militer yang jelas, tidak mungkin untuk menyerangnya jika kerugian yang diharapkan terhadap warga sipil, atau properti sipil, berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan." Mungkin, responsnya adalah serangan terhadap "ibu kota" juga.Tetapi menurut Dr. Fadllalah, jelas, payung dan dukungan AS terhadap Zionis "Israel" sangat jelas dan hukum internasional tidak akan membawa kasus ini ke mana pun. “Meskipun Jaksa Agung Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan telah mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Netanyahu dan Gallant, ia menerima ancaman terbuka dan dipaksa untuk membekukan surat perintah tersebut,” katanya.“Jika ini menunjukkan sesuatu, itu adalah dukungan AS terhadap Zionis‘Israel’ di badan-badan internasional dan bahwa Zionis Israel mendukung kejahatannya,” katanya.Dr. Fadlallah lebih lanjut menjelaskan kepada al-Ahed News “Hukum internasional terdiri dari dua bagian, satu membahas hukum itu sendiri, dan bagian lainnya membahas pelanggaran hukum. Ada keseimbangan tertentu yang ada dalam sistem internasional yang jelas sejak Perang Dunia II.Kemampuan hukum internasional untuk mengeluarkan putusan dan melaksanakannya sangat terbatas sejak awal. Dan ada putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan yang mengakui bahwa hukum internasional agak sia-sia dan tidak mampu melaksanakan tugasnya.” Oleh karena itu, sejak sekitar 78 tahun, sejak konferensi San Francisco yang dibentuk PBB dan hingga saat ini, tidak ada satu pun putusan atau keputusan yang dikeluarkan yang bertentangan dengan keinginan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekutunya, katanya.Dr. Fadlallah mengatakan bahwa dalam hal hukum internasional, hukum hanya penting pada tingkat naratif, seraya menambahkan “Hukum adalah bahasa putih yang dipahami semua orang dan merupakan catatan sejarah untuk masa depan ketika keseimbangan kekuatan berubah.”Ia menyimpulkan dengan mengatakan “Dunia terus berubah, dan suatu hari jika keseimbangan kekuatan berubah, akan mungkin untuk meminta pertanggungjawaban Netanyahu dan semua penjahat perang atas kejahatan mereka berdasarkan hukum internasional.”Dalam langkah putus asa tersebut, Zionis “Israel” tidak hanya melanggar garis merah hukum internasional yang sayangnya terbukti sia-sia, tetapi juga mendorong elemen-elemen front perlawanan lebih dekat satu sama lain, dan menyatukan orang-orang di wilayah tersebut dalam kesedihan dan tekad yang lebih kuat untuk melanjutkan perlawanan belum lagi menyebabkan kecaman internasional atas kejahatan tersebut.[IT/r]