Maduro Menuduh AS dan Elon Musk Memimpin Upaya Kudeta di Venezuela

IslamTimes - Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh AS dan pengusaha teknologi sayap kanan Amerika Elon Musk berupaya merekayasa kudeta di negaranya yang bergulat dengan kekerasan pascapemilu.

"Ini adalah kudeta yang diatur oleh Amerika Serikat dan Elon Musk, [Presiden Argentina Javier] Milei dan ... fasis sayap kanan lainnya," tegas Maduro."Mereka berupaya menyutradarai sekuel film `Guaido’," kata pemimpin Venezuela itu merujuk pada peristiwa tahun 2019 ketika puluhan negara Barat yang dipimpin AS memutuskan untuk mengakui Juan Guaido sebagai presiden "boneka" Venezuela."Mereka menggunakan kampanye pemilu dalam upaya untuk membangun kekuatan baru," kata Maduro seraya menyerukan kepada rakyat Republik Bolivarian agar lebih waspada terhadap taktik musuh di masa lalu dan tidak tertipu oleh upaya AS untuk memaksakan "boneka" AS lainnya seperti Guaido.Pemilihan presiden Venezuela diadakan minggu lalu. Setelah menghitung surat suara, Dewan Pemilihan Nasional mengumumkan bahwa Maduro memenangkan pemilihan dengan sekitar 52 persen suara. Lawannya dari kubu sayap kanan, Edmundo Gonzalez, hanya memperoleh 43 persen suara.Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim bahwa ada "bukti yang sangat kuat" bahwa oposisi Venezuela memenangkan pemilihan presiden baru-baru ini.Departemen Luar Negeri AS kemudian mengatakan Blinken telah berbicara dengan González untuk memberi selamat kepadanya "atas perolehan suara terbanyak".Pada hari Jumat (2/8), otoritas pemilihan Venezuela meratifikasi kemenangan Maduro. Presiden Venezuela menuduh oposisi membuat bukti palsu untuk menentang hasil pemilihan dan mengatakan AS berada di balik apa yang ia gambarkan sebagai lelucon dan upaya kudeta.Dalam konferensi pers, ia juga menyalahkan oposisi karena menyebarkan informasi palsu dan mendorong kekerasan di Venezuela.Maduro bereaksi terhadap pernyataan Blinken, dengan mengatakan "AS harus menjauh dari urusan internal Venezuela.""AS muncul untuk menyatakan bahwa ada presiden lain di Venezuela. AS harus menjauh dari urusan internal Venezuela," katanya.Namun, Musk juga ikut campur, memihak pihak oposisi di platform media sosial populernya, X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter."Maduro, pergi! ... dunia menunggu Anda untuk mengakui kekalahan setelah bertahun-tahun sosialisme, kesengsaraan, dekadensi, dan kematian," tulis Musk.Menyusul unggahan X Musk, Maduro menanggapi di televisi nasional, memasukkannya ke dalam daftar hitam sebagai "musuh bebuyutan" negara Amerika Latin."Media sosial menciptakan realitas virtual, dan siapa yang mengendalikan realitas virtual? Musuh bebuyutan baru kita, Elon Musk yang terkenal," katanya di awal pidatonya."Apakah Anda ingin bertarung? Ayo lakukan. Elon Musk, saya siap," kata Maduro.Sejak mendiang Hugo Chavez menyerahkan tongkat estafet anti-imperialisme kepada anak didiknya pada tahun 2013, Maduro telah menghadapi dan menetralisir berbagai ancaman dan rencana yang ditujukan terhadap pemerintahannya.Kepemimpinan Maduro telah berulang kali menjadi sasaran kekuatan oposisi sayap kanan. Oposisi Venezuela yang didukung AS berencana untuk menggulingkan pemerintahan Maduro dengan menggelar protes massa yang marah atas runtuhnya ekonomi Caracas yang kaya minyak sehingga menjerumuskan negara tersebut ke dalam kesulitan ekonomi.Namun, Maduro telah mempertahankan kekuasaannya, berhasil menggagalkan semua rencana yang direncanakan terhadapnya, dan ia juga selamat dari upaya pembunuhan dengan pesawat nirawak.[IT/r]