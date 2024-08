Video Tentara AS-Israel Mengungkap Kejahatan Perang di Gaza

US-Israeli soldier’s videos reveal war crimes in Gaza

IslamTimes - Dengan ribuan warga Amerika yang bertugas di IOF, pelanggaran yang terdokumentasi oleh tentara ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi pejabat AS, khususnya mereka yang terlibat dalam perang genosida yang didanai dan didukung oleh Washington.

Tentara IOF AS-Zionis Israel, Bram Settenbrino, yang berpartisipasi dalam pembantaian genosida Zionis Israel di Gaza dengan unit teknik tempur pasukan pendudukan Zionis Israel, membagikan video daring yang menggambarkan penembakan tanpa pandang bulu ke sebuah bangunan yang hancur, serta penghancuran rumah dan masjid.The Guardian melaporkan kasus Settenbrino, menyoroti pola yang sudah dikenal: tentara Zionis Israel secara terbuka mengakui dalam video media sosial bahwa mereka menembak untuk membunuh dan menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Di tengah genosida yang sedang berlangsung, kekejaman ini terjadi secara langsung dan tanpa gangguan.Seorang mantan prajurit cadangan Pasukan Pendudukan Israel (IOF), Yuval Green, 26 tahun, pada hari Jumat mengenang pelanggaran serius yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di Gaza, termasuk penghancuran rumah dan penjarahan, yang dimotivasi oleh keinginan "untuk membalas dendam", dalam sebuah wawancara untuk CNN.Bulan lalu, tiga prajurit cadangan Zionis Israel, termasuk Green, yang telah berpartisipasi dalam pembantaian genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza, menggambarkan bahwa mereka memasuki rumah-rumah tanpa alasan militer, menjarah, lalu membakarnya, menembak anak-anak, dan bahkan membunuh tawanan. Tindakan-tindakan ini, menurut kesaksian mereka, telah membuat mereka meninggalkan dinas mereka di militer Zionis Israel.Ini terjadi setelah enam prajurit Zionis Israel memberikan kesaksian yang mengerikan saat mereka menceritakan bagaimana rekan-rekan prajurit mereka secara rutin mengeksekusi warga sipil Palestina untuk melepaskan rasa frustrasi yang terpendam atau menghilangkan kebosanan.Mengebom infrastruktur sipil 'untuk menghormati pernikahan baru seorang teman'Satu video, yang diambil dari sudut pandang penembak, menunjukkan banyak peluru ditembakkan ke reruntuhan sebuah bangunan, The Guardian melaporkan. Video lain memperlihatkan sistem pengendalian tembakan kendaraan lapis baja yang menargetkan sebuah masjid sebelum dihancurkan. Rekaman tambahan menangkap penghancuran beberapa rumah sementara tentara bersorak di latar belakang.Perlu dicatat bahwa Pasukan Pendudukan Zionis Israel (IOF) dan Settenbrino tidak membantah keasliannya. Video tersebut baru-baru ini menjadi viral di X, yang menyebabkan tuduhan kejahatan perang. Settenbrino mengklaim, dalam sebuah pesan untuk The Guardian, "Saya tidak melakukan kejahatan perang apa pun."🚨 Bram Settenbrino membagikan video dirinya sendiri yang tanpa pandang bulu menembakkan senjata api dan meledakkan sebuah masjidDia orang Amerika dan keluarganya memiliki Blue Moon Hotel di NYC pic.twitter.com/S3tXEsjdZI— Stop Arab Hate (@StopArabHate) 22 Juli 2024Dalam pengungkapan mengejutkan lainnya, ayah tentara tersebut mengatakan putranya telah "mengirim video ucapan selamat yang mendedikasikan sebuah ledakan untuk menghormati pernikahan baru seorang teman".Selama perang 10 bulan, tentara pendudukan Zionis Israel telah membagikan banyak video yang memperlihatkan diri mereka mengejek warga Palestina di Gaza dan menghancurkan properti Palestina. Beberapa video ini telah digunakan sebagai bukti dalam kasus genosida terhadap "Israel" di Mahkamah Internasional (ICJ). Sejak perang dimulai, Zionis "Israel" telah menelan banyak korban — mulai dari sedikitnya 39.000 hingga 186.000 warga Palestina, terutama anak-anak dan wanita. Ribuan lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan, dengan sedikitnya 90.000 orang terluka, dan mayoritas dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi secara paksa. Sementara itu, para pengamat khawatir bahwa Zionis "Israel" dapat melancarkan agresi besar-besaran terhadap Lebanon.Beberapa saat sebelum kendaraan militer Zionis Israel melindas mayat warga Palestina pada bulan Desember.Lokasi di kota Gaza pic.twitter.com/mgMyccN2R0— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) 30 Juli 2024Dengan ribuan warga Amerika yang bertugas di IOF, pelanggaran yang didokumentasikan oleh para prajurit menimbulkan pertanyaan yang meresahkan bagi para pejabat AS mengenai kesediaan mereka untuk menegakkan hukum federal terhadap warga negara Amerika yang terlibat dalam perang genosida di luar negeri yang didanai dan didukung oleh pemerintah AS.Perusakan properti yang meluas, jika "tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan tanpa pandang bulu," merupakan pelanggaran peraturan perang internasional dan memenuhi syarat sebagai kejahatan perang menurut hukum AS.Menurut Brian Finucane, mantan penasihat hukum di Departemen Luar Negeri AS, AS memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Konvensi Jenewa, serangkaian perjanjian internasional yang mengatur perang bersenjata."Jika warga negara AS melanggar Konvensi Jenewa atau melakukan kejahatan perang di Zionis Israel dan Palestina, itu melibatkan kewajiban AS," katanya kepada The Guardian.Ia menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Perang federal, AS memiliki kewenangan untuk mengadili individu atas kejahatan perang jika korban atau pelakunya adalah warga negara AS, atau jika pelaku, terlepas dari kewarganegaraan mereka, berada di wilayah AS.Video yang memperlihatkan penghancuran masjid tersebut bertanggal 10 Desember, sekitar waktu ketika unit Settenbrino dikerahkan di Gaza utara. Menurut pejabat Palestina, pasukan invasi Zionis Israel telah menghancurkan sebagian atau seluruhnya lebih dari 500 masjid di jalur tersebut sejak 7 Oktober.Kelompok hak asasi manusia telah mendesak pemerintahan Biden untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan di Gaza sebagai potensi pelanggaran hukum AS. Sebelum kunjungan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu ke AS minggu lalu, Pusat Hak Konstitusional meminta Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki Netanyahu dan orang lain yang terlibat dalam kejahatan serius di Gaza, termasuk mereka yang mungkin merupakan warga negara AS atau warga negara AS ganda.“Di sini ada sedikit bensin di tempat tidur, di lemari.. Beri saya sedikit sentuhan di kompor.. di sini.. saya akan menyalakannya!”Tentara Israel membersihkan bahan bakar di seluruh bangunan Palestina sebelum membakarnya tadi malam pic.twitter.com/6j5ONziowh— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) 30 Juli 2024Brad Parker, direktur kebijakan asosiasi CCR mengatakan seperti dikutip oleh The Guardian, “Undang-undang pidana federal melarang dan mengkriminalisasi genosida, kejahatan perang, dan penyiksaan, di antara kejahatan internasional serius lainnya."“Pejabat AS, pegawai pemerintah yang menyetujui atau memfasilitasi transfer senjata berkelanjutan ke Zionis Israel, dan warga negara AS yang saat ini bertugas aktif di militer Zionis Israel tentu harus peduli dengan tanggung jawab pidana individu mereka sendiri,” tegasnya.Sekitar 23.380 warga negara AS bertugas di militer Zionis Israel, menurut Washington Post. Salah satunya adalah Settenbrino yang telah ditempatkan di Gaza sejak dimulainya perang dengan Handasah Kravit, korps teknik IOF. Dibesarkan di New Jersey sebagai seorang Pramuka Elang, ia pindah ke Zionis "Israel" saat remaja dan kini menjadi salah satu dari sekitar 600.000 warga negara AS yang menetap di sana.Tentara Israel dari Jerman, AS, Inggris, Ethiopia, Ukraina yang bertempur di GazaAda juga negara lain. pic.twitter.com/UvNsQvgw2z— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) 1 Agustus 2024Tahun lalu, ia mendapat penghargaan "Prajurit Luar Biasa Tahun Ini" dari divisinya, menurut ayahnya, Randy Settenbrino, yang telah menulis tentang putranya dalam tajuk rencana untuk publikasi Zionis Israel dan Yahudi.Video Settenbrino pertama kali muncul daring pada bulan Juli melalui akun X terkemuka bernama Younis Tirawi, yang sering mengunggah video yang dibagikan oleh tentara pendudukan Zionis Israel.‘Menghancurkan rumah adalah kegiatan sehari-hari’Tentara Zionis Israel juga telah menyebarkan video yang memperlihatkan diri mereka membawa mainan anak-anak dan pakaian dalam wanita, membakar persediaan makanan Palestina, serta mengumpulkan dan menutup mata warga sipil. Video lain yang baru-baru ini dibagikan oleh Tirawi, yang awalnya diunggah oleh anggota unit Settenbrino, menggambarkan penghancuran fasilitas air yang disengaja di Rafah.Tentara Zionis Israel memamerkan pakaian dalam milik wanita Palestina yang terbunuh/terlantar di kota tersebutSemuanya adalah sersan (atau pangkat di atasnya) dari unit pengintaian khusus brigade Golani pic.twitter.com/eW3WWL5MpN— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) 8 Maret 2024Selain itu, sebuah video yang menampilkan seorang prajurit IOF mengomentari ledakan besar di Kota Gaza—mengatakan, “Lingkungan Shuja’iyya telah hilang … damai untuk Shuja’iyya”—disajikan ke ICJ pada bulan Januari sebagai bagian dari kasus genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Zionis "Israel", dengan video serupa lainnya yang dirujuk selama proses persidangan.Prajurit Zionis Israel dari korps teknik tempur membagikan rekaman di akun pribadinya yang meledakkan waduk air Rafah di lingkungan Tel Sultan “untuk menghormati Shabbat” seperti yang ia gambarkan. pic.twitter.com/bpCghkOWeQ— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) 26 Juli 2024“Kini ada tren di kalangan tentara untuk memfilmkan diri mereka sendiri saat melakukan kekejaman terhadap warga sipil di Gaza, dalam bentuk video ‘snuff’,” kata pengacara Afrika Selatan Tembeka Ngcukaitobi di ICJ. Ia mengutip contoh tentara yang merekam diri mereka sendiri saat menghancurkan rumah dan menyatakan niat mereka untuk “menghapus Gaza” atau “menghancurkan Khan Younis” – bukti potensial adanya niat genosida.“Banyaknya video semacam itu di internet menunjukkan bahwa pimpinan militer bahkan tidak berusaha mendisiplinkan para prajurit,” kata Joel Carmel, anggota kelompok veteran Zionis Israel Breaking the Silence, seperti dikutip oleh Guardian.Ia menambahkan, “Yang lebih penting, masalahnya bukan hanya tentang video itu sendiri, tetapi lebih tentang apa yang dikatakannya tentang cara kita berperang di Gaza. Menghancurkan rumah dan tempat ibadah adalah kegiatan sehari-hari bagi para prajurit di Gaza – ini adalah kebalikan dari serangan ‘bedah’ terhadap target-target yang dipilih dengan saksama yang diceritakan oleh IDF.”Pertanyaan apakah AS akan mengadili warga negara Amerika yang berjuang untuk Zionis "Israel" adalah masalah politik sekaligus hukum, sebagaimana menurut laporan The Guardian."Pemerintah AS dapat mengadili warga negara AS tersebut jika mereka terlibat dalam kejahatan perang," kata Oona Hathaway, direktur Center for Global Legal Challenges di Yale Law School, seperti dikutip The Guardian. "Namun, secara politis, hal itu tidak mungkin terjadi, karena semua alasan yang jelas."[IT/r]