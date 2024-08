Aerial objects flying over occupied al-Quds during Iran's retaliation against Israel for bombing its consulate in Syria

Saham Zionis Israel anjlok drastis pada hari Minggu (4/8), mencerminkan volatilitas pasar global dan mencerminkan bahaya yang terus berlanjut dari tanggapan Iran dan Hizbullah setelah pembunuhan kepala Hamas Ismail Haniyeh dan komandan Hizbullah Fouad Shokor oleh Zionis Israel.Indeks saham acuan TA-35 turun sebanyak 2,7%, yang merupakan yang paling banyak dalam satu minggu, sebelum sedikit memangkas kerugian menjadi sekitar 2,5% sebelum pukul 1 siang waktu setempat, Bloomberg melaporkan. Bursa Efek Tel Aviv tutup pada hari Jumat dan Sabtu.Pada tanggal 31 Juli, IRGC mengumumkan kematian Haniyeh, yang sedang berkunjung ke Tehran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian.Adi Babani, kepala penjualan dan perdagangan internasional di Meitav Investments Ltd. yang berpusat di Tel Aviv, melaporkan bahwa ketegangan akibat reaksi Iran "masih terjadi, di samping aksi jual pasar global."Pasar AS jatuh pada hari Jumat setelah statistik pekerjaan yang suram memicu kekhawatiran akan perlambatan ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve tidak bergerak cukup cepat untuk menurunkan suku bunga.Seorang kepala ekonom pasar di Mizrahi Tefahot Bank Ltd. mengaitkan penurunan tersebut dengan penurunan tajam di AS pada hari Jumat dan "ketegangan keamanan yang luar biasa" di Zionis "Israel"."Pasar diperkirakan akan terus sangat gelisah," katanya.Menurut Menachem, investor memiliki dua kemungkinan hasil, eskalasi terus merugikan aktivitas ekonomi Israel sambil meluas ke pasar global, atau sekutu akan menekan Zionis "Israel" dan akhirnya solusi akan ditemukan yang akan menghasilkan gencatan senjata di Gaza.Dalam kejadian terakhir, saham Israel dapat melanjutkan pola kenaikan harga dan berpotensi mengungguli pasar internasional, tambahnya. Indeks TA-35 mencapai titik tertinggi baru kurang dari sebulan yang lalu.Ketegangan regional juga berdampak pada pasar saham Timur Tengah lainnya, termasuk di Mesir dan Arab Saudi, saat mereka memulai minggu perdagangan baru.[IT/r]