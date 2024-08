Sementara Herzog Mengupayakan Kesepakatan, Netanyahu Kenegaskan Kebijakan Tekanan Militer

Israeli President Isaac Herzog speaks in al-Quds, occupied Palestine

IslamTimes - Seiring meningkatnya ketegangan di dataran tinggi regional, para pejabat pendudukan Zionis Israel tampaknya lebih terpecah dari sebelumnya mengenai cara mencapai tujuan mereka.

Berbicara pada "Upacara Peringatan Kenegaraan," Presiden Zionis Israel Isaac Herzog dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berbicara tentang dua rencana yang saling bertentangan untuk mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Perlawanan.Sementara Herzog menekankan perlunya mencapai kesepakatan dengan cepat untuk memulangkan tawanan Israel yang ditahan di Jalur Gaza, Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu berpendapat bahwa "hanya dengan meningkatkan tekanan militer" terhadap Perlawanan Palestina akan "mengarah pada pencapaian semua tujuan perang — termasuk pengembalian semua sandera kami ke rumah, baik yang hidup maupun yang mati."Selain itu, Netanyahu mengakui bahwa Poros Perlawanan berusaha untuk menahan "Israel" dalam "cengkeraman" dan mengklaim bahwa "siapa pun yang menyakiti kami akan membayar harga yang sangat mahal."Herzog juga merujuk pada Poros Perlawanan, dengan mencatat bahwa pertikaian internal Israel, yang telah semakin dalam sejak peluncuran Operasi Badai Al-Aqsa dan telah menjadi jelas melalui pendekatan yang bertentangan untuk mengakhiri perang antara Perdana Menteri dan pejabat Israel lainnya, adalah "keuntungan strategis bagi mereka [Poros Perlawanan]."Pembunuhan terbaru Netanyahu merupakan penghinaan lain, mengabaikan pemerintahan BidenPembunuhan kepala biro politik Hamas di Iran Ismail Haniyeh telah menambah ketegangan pada hubungan antara pemerintahan Biden dan Perdana Menteri Zionis Israel, kata Patrick Wintour, Editor Diplomatik di The Guardian, dalam sebuah artikel baru-baru ini.Seminggu yang lalu, saat berdiri bersama Donald Trump di Florida, Benjamin Netanyahu tidak jelas tentang prospek terbaru gencatan senjata di Gaza, menurut Wintour. "Saya berharap kita akan mencapai kesepakatan. Waktu yang akan menjawabnya," kata Netanyahu, tak lama setelah pidatonya yang kontroversial di sidang gabungan Kongres AS.Selama kunjungan tiga harinya ke AS, Netanyahu dengan hati-hati menghindari membuat komitmen tegas terhadap rencana gencatan senjata yang diusulkan Biden pada tanggal 31 Mei.Sementara itu, laporan menunjukkan bahwa pemerintah AS mengerahkan upaya keras untuk mengamankan komitmen Netanyahu terhadap gencatan senjata permanen. Laporan sekarang menunjukkan bahwa sementara Netanyahu secara terbuka membahas potensi kesepakatan, rencana untuk membunuh kepala biro politik Hamas di Iran sudah ditetapkan. Tak lama setelah Ismail Haniyeh, pemimpin senior Hamas dibunuh pada Rabu (31/7) malam.Menurut Wintour, potensi dampak pembunuhan Haniyeh jelas bagi semua orang. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, menyatakan frustrasi dan menuduh Netanyahu merusak proses perdamaian. "Bagaimana mediasi bisa berhasil jika satu pihak membunuh negosiator di pihak lain?" tanyanya.Menurut para pengamat, seperti yang dikutip oleh Wintour, pembunuhan tersebut melemahkan posisi AS, membuatnya tampak seperti "mitra junior" dalam duo AS-Zionis Israel.Matt Duss, mantan penasihat kebijakan luar negeri untuk Bernie Sanders, mengatakan, "Ini adalah kasus lain Netanyahu mengacungkan dua jari tengah kepada Biden. Bulan demi bulan, penghinaan dan hinaan yang terus-menerus dari Netanyahu telah terjadi, yang berpuncak pada momen konyol minggu lalu, di mana ia datang dan berbicara di depan Kongres sekali lagi, untuk melemahkan usulan gencatan senjata Biden. Namun Biden, yang sangat mementingkan hubungan pribadi, menolak untuk mengubah arah."Duss mengkritik Biden karena tidak menggunakan kendali atas pasokan senjata AS sebagai pengaruh terhadap Zionis "Israel", yang memungkinkan Netanyahu untuk melanjutkan perang tanpa kendala.[IT/r]