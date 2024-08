Menlu AS: Iran dan Hizbullah akan Menyerang dalam 24 - 48 Jam Mendatang

Islam Times – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken memberi tahu sekutu-sekutu AS di G7 dan Kawasan bahwa Iran dan Hizbullah akan menyerang Israel dalam 24 hingga 48 jam mendatang.

Axios mengabarkan bahwa Blinken menyebut Iran bisa jadi akan menyerang pada hari Senin (5/8), itu kemungkinan tercepat. Blinken juga memberitahu sekutu-sekutu AS di G7 berkaitan dengan serangan Iran ini.Presiden AS Joe Biden dikabarkan akan berkumpul dengan jajaran penasehat keamanan nasional pada Senin (5/8) untuk mendiskusikan perkembangan di Timur Tengah. AS akan menggunakan seluruh kekuatan diplomatiknya untuk menekan Iran dan Hizbullah supaya meminimalisir serangan balasan mereka.Di sisi lain, Israel juga mempertimbangkan akan melakukan serangan preemtif ke Iran apabila intelijennya mengatakan bahwa serangan ke Iran sudah pasti.Radio Kan Israel juga mengutip seorang diplomat Barat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa sekutu-sekutu AS di Kawasan dapat dikerahkan untuk menangkal serangan Iran sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya pada April lalu. Adapun koalisi tersebut terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Qatar, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab. [IT/G]