INSS: Tanpa AS yang Menyelamatkan, 'Israel' Akan Menerima Pukulan Telak

The amphibious dock landing ship USS Carter Hall and amphibious assault ship USS Bataan transit the Bab al-Mandab Strait

IslamTimes - "Institut Studi Keamanan Nasional" (NDSS) menerbitkan dalam posting baru di X bahwa setelah pendudukan Zionis Israel membunuh pemimpin Hizbullah Fouad Shokor di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Tehran, AS telah memperkuat kehadiran regionalnya untuk mengantisipasi serangan balasan Iran dan Hizbullah yang akan segera terjadi.

"Pemerintah AS memutuskan untuk secara signifikan meningkatkan pasukannya di kawasan tersebut, termasuk mengerahkan kapal induk, kapal, dan pilot tambahan," tulis INSS.Penilaian tersebut mengutip juru bicara pemerintah yang telah menekankan bahwa "tujuan pasukan tersebut adalah untuk menghalangi Iran dan melindungi Zionis Israel, mirip dengan tindakan yang diambil pada malam sebelum serangan Iran pada tanggal 14 April."Peneliti Eldad Shavit dan Chuck Freilich menulis:Menyusul ancaman Iran dan Hizbullah untuk menanggapi pembunuhan pemimpin Hizbullah Fuad Shukr di Beirut dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Tehran,… pic.twitter.com/SdRLzGxmqF— INSS (@INSSIsrael) 4 Agustus 2024Selain itu, INSS melaporkan bahwa juru bicara telah mencatat bahwa Washington tidak berniat untuk meningkatkan situasi dan menegaskan kembali apa yang sebelumnya diklaim AS: "Hanya kesepakatan untuk membebaskan para sandera yang akan memulai proses de-eskalasi, termasuk antara Israel dan Hizbullah."INSS lebih lanjut mengklaim bahwa penguatan pasukan AS yang signifikan terutama ditujukan untuk menghalangi dan melindungi Zionis "Israel". Institut tersebut kemudian menggarisbawahi bahwa "bagaimanapun, kesan yang ada adalah bahwa hal itu berasal dari kekhawatiran bahwa tanpa perlindungan Amerika, Zionis Israel akan menderita pukulan hebat, yang akan memaksanya untuk menanggapi.""Pukulan hebat" bagi Tel Aviv kemudian dapat mendorong tanggapan Zionis Israel dan akibatnya secara radikal menarik AS ke dalam konfrontasi langsung dengan Poros Perlawanan melalui kebutuhan untuk memperluas keterlibatannya secara signifikan dan "mungkin sampai pada titik tanggapan langsung terhadap Iran."INSS menambahkan bahwa "dengan asumsi bahwa Tehran tidak akan terhalang, tampaknya pengerahan militer besar-besaran dimaksudkan untuk meminimalkan sebanyak mungkin risiko Iran mendaratkan pukulan yang akan memaksa Zionis Israel untuk menanggapi dengan keras dan menempatkan Amerika Serikat dalam dilema tentang bagaimana harus bertindak."Dari perspektif Amerika, jika tanggapan Iran digagalkan, Zionis "Israel" kemungkinan akan menahan diri untuk tidak membalas, sehingga dapat mengendalikan situasi. Meskipun pemerintahan Biden berkomitmen untuk mendukung Zionis "Israel", INSS menekankan bahwa "semua laporan menunjukkan bahwa kemarahan dan frustrasi terhadap perilaku Israel meningkat."Selain itu, INSS mengklaim bahwa AS terlibat dalam pertikaian internal pendudukan Israel, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban PM pendudukan secara independen atas kegagalan mencapai kesepakatan gencatan senjata.INSS menulis bahwa "meskipun pemerintah AS saat ini tidak menyalahkan Zionis Israel karena menunda kesepakatan, kebocoran menunjukkan bahwa Perdana Menteri Netanyahu juga dianggap bertanggung jawab."Selain itu, INSS menjelaskan bahwa pemerintahan Biden menghadapi dilema dalam menanggapi Zionis "Israel" karena kampanye pemilihan AS yang sedang berlangsung. Runtuhnya rencana strategis untuk mengakhiri perang, yang dipelopori secara pribadi oleh Presiden Biden, telah membuat pemerintahan tersebut tidak memiliki strategi alternatif, kata INSS.Jika AS terlibat dalam keterlibatan militer yang lebih besar di Timur Tengah selama tahap akhir kampanye pemilihan yang penuh gejolak, kesalahan kemungkinan akan jatuh pada Zionis "Israel", yang berpotensi memengaruhi hasil pemilihan.[IT/r]