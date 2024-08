Hezbollah transformed north into punching bag!

Pasukan Pendudukan Zionis Israel (IOF) baru-baru ini membagikan sebuah dokumen kepada para wali kota di wilayah utara yang merinci "Skenario Terbaru" untuk perang habis-habisan dengan Hizbullah, menurut The Times of Israel.Dokumen ini menguraikan dampak potensial, termasuk pemadaman listrik selama tiga hari di beberapa kota, gangguan pasokan air yang berlangsung selama beberapa hari, pemutusan sambungan telepon rumah hingga delapan jam, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet.Dokumen tersebut lebih lanjut menyoroti bahwa hingga 40% dari tenaga kerja Zionis "Israel" mungkin tidak dapat bekerja selama perang, dan penyedia layanan dari luar wilayah yang terkena dampak mungkin tidak tersedia.Lembaga keamanan, sebagaimana dilaporkan oleh The Times of Israel, mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Zionis "Israel" dengan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kilogram hingga 500 kilogram.Hizbullah diperkirakan akan menargetkan fasilitas IOF terlebih dahulu, diikuti oleh infrastruktur dan kemudian wilayah sipil, meskipun prioritas dapat berubah, menurut laporan tersebut.Kelompok tersebut mungkin menargetkan target sejauh selatan Tel Aviv, yang berpotensi mendorong evakuasi massal ke al-Quds dan wilayah selatan, tambahnya.Para pengungsi akan ditempatkan di hotel-hotel, yang saat ini banyak menampung para pemukim Zionis Israel yang mengungsi dari Utara. Jika hotel-hotel al-Quds penuh, para pengungsi akan ditampung di sekolah-sekolah kota.Rencana sedang dilakukan untuk mendirikan kota-kota tenda di Selatan, termasuk lokasi-lokasi seperti Timna, utara Eilat, dan Taman Eshkol di al-Naqab. Model ini mirip dengan tenda-tenda yang didirikan oleh Arcadi Gaydamak di Pantai Nitzanim pada tahun 2006 untuk para pemukim yang dievakuasi selama Perang Juli 2006 dan pada tahun 2007 di Taman Yarkon untuk para pemukim Sderot, laporan tersebut menekankan.Dalam konteks yang sama, pejabat keamanan Zionis Israel memberi tahu Maariv bahwa mereka tengah mempersiapkan diri untuk skenario pembalasan yang tak terduga, seperti upaya infiltrasi ke wilayah pendudukan oleh Hizbullah dari Utara, selain kemungkinan upaya masuk dari arah Tepi Barat.Komando Zionis Israel telah meningkatkan kesiapan di seluruh unit pasukan pendudukan, sebagai persiapan untuk mengantisipasi tanggapan dari faksi-faksi Perlawanan.Fouad Shokor, seorang komandan militer senior dan orang kepercayaan dekat Sayyed Hassan Nasrallah menjadi sasaran Zionis "Israel" di pinggiran selatan #Beirut, #Lebanon, pada Selasa malam.Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentangnya. pic.twitter.com/9kM0IscQr7— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 31 Juli 2024Ini terjadi setelah Zionis "Israel" membunuh dua pemimpin Perlawanan tingkat tinggi, yaitu komandan tinggi Hizbullah, syahid Fouad Shokor dan pejabat tinggi Hamas, syahid Ismail Haniyeh di pinggiran selatan Beirut dan Teheran, setelah itu Poros Perlawanan, termasuk Iran, berjanji akan membalas kejahatan Israel dengan keras, membuat pejabat Zionis Israel dan para pemukim merasa gelisah.Warga Zionis Israel telah menimbun persediaan, sementara kotamadya al-Quds yang diduduki menyarankan penduduk untuk "membersihkan dan menyiapkan tempat perlindungan bom mereka," memperingatkan bahwa mereka harus dapat mencapai tempat perlindungan dalam waktu 90 detik.[IT/r]