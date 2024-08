AS: Biden Akan Bertemu Tim Keamanan Nasional Karena Khawatir dengan Respons Iran Menyerang "Israel"

US President Joe Biden

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden akan bertemu dengan tim keamanan nasionalnya pada hari Senin (5/8) untuk membahas "perkembangan di Timur Tengah", Gedung Putih mengatakan, saat AS mengerahkan jet tempur dan kapal perang tambahan ke wilayah tersebut di tengah meningkatnya harapan akan respons Iran terhadap serangan Zionis "Israel" yang menyebabkan tewasnya pemimpin politik Hamas Ismail Hanyieh.

Ketegangan regional meningkat setelah pembunuhan Haniyeh minggu lalu di Tehran sehari setelah serangan Zionis "Israel" di Beirut yang menewaskan Komandan Hizbullah Fouad Shokor.Biden juga akan berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II, Gedung Putih mengatakan, saat AS meluncurkan putaran baru diplomasi yang bertujuan untuk mendinginkan ketegangan."Tujuan keseluruhannya adalah untuk menurunkan suhu di kawasan tersebut, mencegah dan mempertahankan diri dari serangan tersebut, dan menghindari konflik regional," Jonathan Finer, wakil penasihat keamanan nasional Gedung Putih, mengatakan pada program CBS' Face the Nation. AS dan Zionis "Israel" tengah bersiap menghadapi setiap kemungkinan, imbuh Finer.Dalam percakapan antara menteri luar negeri AS Antony Blinken dan perdana menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani pada hari Minggu (4/8), al-Sudani mengatakan kepada diplomat AS tersebut bahwa mencegah penyebaran konflik terkait dengan penghentian agresi Zionis "Israel" di Jalur Gaza, kata media pemerintah Irak. [IT/r]