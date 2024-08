Korea Utara Ungkap Kekuatan Rudal Baru

North Korea Missile Force

IslamTimes - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mengawasi parade 250 sistem taktis untuk meningkatkan pertahanan perbatasan.

Korea Utara telah meningkatkan kemampuan militernya dengan 250 peluncur rudal balistik taktis baru di tengah meningkatnya ketegangan AS dan Korea Selatan, menurut kantor berita KCNA.Pemimpin Kim Jong-un menghadiri upacara di Pyongyang untuk penyerahan senjata baru, disertai dengan deretan kendaraan militer berwarna khaki di depan banyak orang.Negara itu menegaskan telah berhasil menguji rudal Hwasongpho-11Da-4.5, "hulu ledak super besar" seberat 4,5 ton dengan jangkauan 500 km, meskipun jenis rudalnya tidak jelas.Kim Jong-un berencana untuk mentransfer sistem tersebut ke unit militer perbatasan yang menjaga perbatasan Korea Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan prestise dan kemampuan pertahanan Korea Utara.Dalam pidato yang dikutip oleh Associated Press (AP), ia menyatakan bahwa peningkatan kekuatan militer merupakan respons terhadap kerja sama yang "semakin brutal" antara AS dan sekutu regionalnya. Ia menekankan perlunya mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi berdasarkan pelajaran yang dipelajari selama 30 tahun terakhir.Korea Utara dilaporkan tengah menguji rudal di tengah kekhawatiran tentang latihan militer AS di dekat semenanjung Korea, yang menunjukkan bahwa latihan itu bisa jadi merupakan latihan untuk kemungkinan invasi.[IT/r]