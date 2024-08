Mobilisasi Diplomat AS, Khawatir Aset Militer Tidak Akan Melindungi 'Israel'

A barrage of homegrown ballistic missiles is fired toward targets from mobile launchers by the IRGC

IslamTimes - Meskipun sistem anti-udara AS dikerahkan secara luas di Timur Tengah dan sistem pertahanan udara komprehensif Zionis "Israel", AS tetap tidak yakin tentang kemampuannya untuk melindungi Zionis "Israel" dari pembalasan atas kejahatannya.

Amerika Serikat masih belum dapat menentukan kapan Iran akan membalas pembunuhan Zionis "Israel" terhadap kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Tehran, Iran.Beberapa pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa mereka memperkirakan Iran akan membalas dalam beberapa hari mendatang, mungkin dalam beberapa jam ke depan, namun, mereka berjuang "untuk memperkirakan kapan respons akan datang dan seperti apa bentuknya."Penyiar Amerika mengatakan bahwa Iran telah memindahkan beberapa aset militernya, yang dibutuhkan untuk serangan semacam itu, pada bulan April, ketika menanggapi serangan Zionis Israel terhadap kedutaannya di Suriah.Menurut dua pejabat AS, hal ini membuat intelijen Amerika lebih sulit untuk memprediksi tindakan Tehran. Hal ini telah menciptakan perpecahan di antara pejabat keamanan nasional AS, yang memiliki pandangan yang bertentangan tentang aspek respons militer yang diantisipasi.Kini AS berupaya menciptakan kembali koalisi yang membantu mempertahankan Zionis "Israel" dari serangan Iran berskala besar pada 13 April 2024. Meskipun upaya untuk mengurangi dampak serangan tersebut melibatkan partisipasi banyak negara NATO dan regional, termasuk pengerahan pesawat terbang dan baterai pertahanan udara dalam skala besar, Iran berhasil menyerang sejumlah aset militer utama Zionis Israel dengan presisi yang sangat tepat.Peristiwa tersebut juga menyaksikan AS mengumpulkan informasi substansial tentang rincian serangan dan dampaknya. Namun, upaya dan sistem anti-udara Zionis Israel yang luas gagal memberikan perlindungan penuh dari serbuan rudal Iran.Pejabat yang berbicara kepada CNN mengatakan bahwa "gambaran intelijen Amerika jauh lebih suram" kali ini.Bersamaan dengan itu, AS juga mengarahkan sebagian pasukannya lebih dekat ke kawasan tersebut, termasuk dua kapal perusak.Sebagai bagian dari upayanya untuk membantu rezim kriminal Zionis Israel, AS telah memindahkan kapal perusak USS Laboon dan USS Cole ke arah Mediterania timur. Sebelumnya, aset angkatan laut AS berupaya menembak jatuh rudal balistik Iran yang menuju sasaran militer di Palestina yang diduduki.Selain itu, Departemen Pertahanan AS mengalihkan Grup Serangan Kapal Induk 3 milik Angkatan Laut dan kapal induknya, USS Abraham Lincoln, yang bertenaga nuklir dari Pasifik ke Teluk. Keputusan tersebut diambil pada awal Agustus, karena AS berharap untuk membebaskan Grup Serangan Kapal Induk 12 dan kapal induknya, USS Theodore Roosevelt, dari tugasnya setelah dikerahkan ke Timur Tengah pada bulan Januari.Dalam sebuah laporan, Foreign Policy berfokus pada fakta bahwa meskipun ada kemungkinan eskalasi, keputusan tersebut memperluas pasukan AS di seluruh dunia, karena memindahkan Grup Serangan Kapal Induk 3 dari Indo-Pasifik yang kontroversial ke Timur Tengah. Peristiwa semacam itu telah berulang dalam beberapa tahun terakhir, karena AS berjuang untuk melindungi kepentingannya di Eropa Timur dan Pasifik serta pendudukan Israel.Selain itu, Menteri Pertahanan Lloyd Austin memerintahkan satu skuadron tempur dan sistem pertahanan udara darat tambahan untuk ditempatkan di Timur Tengah."Kami tidak membangun militer yang dapat menangani tiga medan secara bersamaan," kata Mark Montgomery, seorang peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, kepada FP.Di tengah masalah yang dihadapi oleh pasukan AS, Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris bertemu dengan tim keamanan nasional pemerintahan pada hari Senin (5/8), di mana mereka membahas "ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan proksinya terhadap Israel dan anggota angkatan bersenjata AS."Khususnya, pertemuan tersebut bertepatan dengan serangan roket di Pangkalan Udara Ain al-Assad AS di Irak, yang melukai banyak personel Amerika menurut Pentagon.Dilaporkan, selama pertemuan tersebut, Biden dan Harris juga diberi tahu tentang lemahnya intelijen AS mengenai sifat dan waktu serangan balasan Iran dan Hizbullah.Hizbullah juga tengah menyusun respons terhadap serangan Israel yang menewaskan komandan martir Fouad Shokor di pinggiran selatan Beirut, bersama beberapa warga sipil.Blinken bergegas mencari dukungan dari sekutu, karena khawatir akan respons berskala luasPemerintah, khususnya Departemen Luar Negeri AS, tengah berupaya menggalang dukungan dari sekutunya untuk menekan Iran agar menahan laju pembalasannya terhadap Zionis Israel, kata pejabat AS kepada ABC.Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan kepada menteri luar negeri G7 bahwa respons dari Iran dan Hizbullah diperkirakan akan dimulai dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Namun, sejak perincian pernyataan Blinken kepada pejabat tinggi G7, baik Iran maupun Hizbullah tidak menanggapi kejahatan Zionis Israel, yang menyoroti ketidakpastian intelijen AS.Selama panggilan tersebut, Blinken mendesak sekutu AS untuk menggunakan "taktik apa pun yang tersedia" guna mendorong Iran dan Hizbullah membatasi ukuran serangan apa pun. Kekhawatiran mengenai efektivitas pertahanan udara AS, Zionis Israel, dan sekutu telah terwujud dalam mobilisasi diplomatik AS yang berkelanjutan untuk menahan jumlah rudal yang ditembakkan ke wilayah yang diduduki Zionis Israel.Biden dan Blinken juga menghubungi Raja Abdullah II dari Yordania, pejabat Qatar, dan pejabat Mesir untuk tujuan yang sama, menurut ABC."Salah satu poin dari keterlibatan yang telah kami lakukan adalah mendesak negara-negara untuk menyampaikan pesan kepada Iran dan mendesak negara-negara untuk menjelaskan kepada Iran bahwa sangat tidak sesuai dengan kepentingan mereka untuk meningkatkan konflik ini, sangat tidak sesuai dengan kepentingan mereka untuk melancarkan serangan lain terhadap Israel," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.Di sisi lain, baik Iran maupun Hizbullah, serta anggota Poros Perlawanan lainnya, telah menjanjikan tanggapan tegas terhadap kejahatan Israel di Teheran dan Beirut. Para pihak memandang tindakan Zionis Israel sebagai tindakan yang sangat provokatif dan telah melewati banyak batas merah. Baik Iran maupun Hizbullah dapat memanfaatkan serangkaian sistem persenjataan untuk melampaui pertahanan Zionis Israel dan menyerang target-target strategis, sebagaimana telah dibuktikan oleh kedua sekutu tersebut pada kesempatan sebelumnya.[IT/r]