Inggris Menangguhkan Lisensi Penjualan Senjata ke 'Israel' Sambil Menunggu Peninjauan

IslamTimes - Proses lisensi menjadi rumit di Inggris, karena para menteri ingin membedakan antara senjata yang dijual ke Zionis 'Israel' untuk tujuan ofensif dan defensif.

Pegawai negeri Inggris telah menangguhkan proses lisensi ekspor senjata untuk penjualan ke Zionis "Israel" sambil menunggu peninjauan pemerintah yang tertunda atas masalah tersebut.Tanggal pasti untuk penyelesaian peninjauan mengenai penjualan senjata Inggris ke pendudukan belum ditetapkan karena meningkatnya kerumitan peninjauan, di tengah dugaan tuduhan bahwa kemitraan ini melanggar hukum humaniter internasional karena serangan harian Zionis "Israel" di Gaza. Pada akhirnya, para menteri ingin membedakan senjata yang digunakan untuk tujuan ofensif dan defensif dalam perang di Gaza.Sumber pemerintah mengklaim tanggal pasti belum dijadwalkan karena para menteri membutuhkan waktu untuk memastikan legalitas dan kepatuhan terhadap undang-undang perizinan ekspor senjata.Pada bulan Juni, mantan pemerintahan Konservatif mengumumkan bahwa 108 lisensi telah diberikan untuk pendudukan antara 7 Oktober dan akhir Mei, namun nilai lisensi tersebut belum diungkapkan.Aplikasi yang tertunda bagi eksportirDepartemen Bisnis dan Perdagangan telah memberi tahu eksportir yang mencari lisensi penjualan senjata bahwa aplikasi saat ini ditangguhkan karena peninjauan yang tertunda, sementara sumber dari Whitehall mengklaim proses ini seharusnya tidak mengubah kebijakan.“Tidak ada perubahan dalam pendekatan kami terhadap lisensi ekspor ke Zionis "Israel," kata juru bicara departemen bisnis. "Kami terus meninjau aplikasi lisensi ekspor berdasarkan kasus per kasus terhadap kriteria lisensi ekspor strategis.”Menyusul permintaan kebebasan informasi, Christian Aid mengungkapkan bahwa antara 7 Oktober dan 31 Mei, 20 perusahaan diberi lisensi ekspor perorangan untuk peralatan militer ke wilayah pendudukan Zionis Israel, sementara 30 perusahaan lainnya memiliki aplikasi yang belum selesai untuk lisensi ekspor militer.Departemen tersebut memberi tahu Christian Aid bahwa memperoleh lisensi tidak selalu menunjukkan bahwa ekspor telah terjadi karena beberapa izin dapat kedaluwarsa tanpa digunakan, sementara yang lain dapat kedaluwarsa setelah penggunaan sebagian."Satu-satunya cara untuk memastikan senjata yang dijual ke Zionis Israel tidak digunakan untuk melanggar hak asasi manusia adalah dengan larangan hitam-putih," kata Kepala Christian Aid William Bell, menegaskan "Itulah yang seharusnya siap dilakukan oleh pemerintah baru ini. Tidak ada alasan. Terus terang, sangat tercela bagi perusahaan mana pun untuk mendapatkan keuntungan dari perang ini." Inggris tunda keputusan pelarangan penjualan senjata ke Zionis "Israel" selama berminggu-minggu.Inggris diperkirakan akan memutuskan pemberlakuan embargo senjata terhadap Zionis "Israel" dalam beberapa minggu mendatang menyusul penyelidikan yang meninjau bukti kejahatan perang pendudukan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, The Times melaporkan Senin (5/8) lalu.Menteri Luar Negeri yang baru diangkat David Lammy mendapat tekanan dari anggota Partai Buruh untuk mengumumkan larangan penuh penjualan senjata ke Zionis "Israel," yang diperkirakan akan terjadi minggu ini, menurut The Times.Namun, keputusan itu bisa memakan waktu lebih lama karena para menteri bermaksud menangguhkan lisensi ekspor untuk senjata tertentu yang terkait dengan kejahatan perang pendudukan di Gaza, penyelidikan yang diperkirakan akan memakan waktu berminggu-minggu.Penjualan senjata yang kontroversial itu telah membuat hubungan antara Inggris dan pendudukan menjadi tegang setelah pemerintahan Buruh mengambil alih kekuasaan, yang bertentangan dengan keputusan lunak pemerintahan Konservatif sebelumnya dan dukungannya terhadap Zionis "Israel" dan genosida yang sedang berlangsung di Gaza.[IT/r]