4 Pesawat Tempur Siluman F-22 Amerika Serikat Tiba di Indonesia

Islam Times - Empat pesawat tempur siluman F-22 Raptor generasi kelima dari Skuadron Tempur Ekspedisi ke-27 di Pangkalan Gabungan Langley-Eustis, Virginia, mendarat di Bandara Internasional Bali pada hari ini.

Kedatangan pesawat tempur canggih buatan Lockheed Martin ini merupakan pertama kalinya pesawat generasi kelima AS ini mendarat di Indonesia. Kunjungan Angkatan Udara AS, yang telah direncanakan sebelumnya dengan koordinasi Pemerintah Indonesia, memungkinkan pilot dan tim pemeliharaan pesawat untuk meningkatkan pengetahuan akan operasi wilayah udara Indonesia dan menguji kemampuan pengisian bahan bakar cepat.”Satu pesawat C-130 dari Garda Nasional Udara Amerika Serikat juga mendarat di Bali satu hari sebelumnya untuk mempersiapkan operasi pengisian bahan bakar cepat (rapid “hot pit” refueling) untuk pesawat F-22,” bunyi keterangan tertulis Kedubes Amerika Serikat dikutip SINDOnews, Selasa (6/8/2024).Pada November 2023, Menteri Pertahanan (Menhan) AS Austin dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang bersejarah dan membahas cara-cara untuk memperluas kesempatan pelatihan, meningkatkan pertukaran pendidikan, dan meningkatkan kesadaran domain maritim.”Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pelatihan dan kegiatan secara rutin dengan Indonesia untuk lebih mengembangkan kemampuan operasional dan memastikan kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka,” ucapnya.