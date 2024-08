Kamala Harris Menyangkal Niatnya untuk Mempertimbangkan Embargo Senjata Israel

Kemala Harris US Vice President

IslamTimes - Harris masih menggunakan alasan "membela diri" untuk Zionis "Israel" guna membenarkan dukungannya yang berkelanjutan terhadap genosida yang sedang berlangsung di Gaza.

Tim Wakil Presiden AS dan kandidat terdepan dari Partai Demokrat Kamala Harris merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa dia tidak akan membahas embargo senjata terhadap Zionis "Israel" setelah dua aktivis sayap kiri dari gerakan Uncommitted mengklaim bahwa dia menunjukkan keterbukaan untuk melakukannya.The Times of Israel melaporkan, mengutip The New York Times, bahwa Harris bertemu dengan dua orang Arab Amerika yang memimpin Gerakan Nasional Uncommitted, yang memintanya untuk mempertimbangkan embargo senjata terhadap Zionis "Israel", di sebuah tempat kampanye di Michigan.Tepat sebelum rapat umum, Harris bertemu dengan Abbas Alawieh dan Layla Elabed, yang, menurut laporan NYT, "ingin mendukungnya tetapi... ingin dia mempertimbangkan embargo senjata."Sebagai tanggapan, Harris menyatakan bahwa dia "terbuka untuk itu" dan memperkenalkan kedua pemimpin komunitas itu kepada stafnya. Pernyataan tim Harris sebagai tanggapan berbunyi,“Sejak 7 Oktober, wakil presiden telah memprioritaskan keterlibatan dengan anggota komunitas Arab, Muslim, dan Palestina serta pihak lain terkait perang di Gaza... Dalam keterlibatan singkat ini, ia menegaskan kembali bahwa kampanyenya akan terus melibatkan komunitas tersebut.” Ditambahkan pula, "Wakil presiden telah menegaskan: ia akan selalu bekerja untuk memastikan Zionis Israel mampu mempertahankan diri dari Iran dan kelompok teroris yang didukung Iran. Wakil Presiden berfokus pada pengamanan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan yang saat ini sedang dibahas.”“Seperti yang telah ia katakan, sudah saatnya perang ini berakhir dengan cara: Zionis Israel aman, sandera dibebaskan, penderitaan warga sipil Palestina berakhir, dan rakyat Palestina dapat mewujudkan hak mereka atas martabat, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri.”Zionis "Israel" secara pribadi meningkatkan tekanan pada pemerintahan Biden dan anggota parlemen di Capitol Hill untuk mempercepat persetujuan senjata dengan dalih melindungi dirinya dari "Iran dan proksinya," sebuah laporan oleh Politico mengungkapkan dua minggu lalu setelah PM Zionis Israel Benjamin Netanyahu melakukan perjalanan ke AS untuk melakukan pertunjukan di hadapan Kongres.Dalam pidatonya, Netanyahu membahas masalah keterlambatan transfer senjata, yang sebelumnya telah dikritiknya terhadap pemerintahan Biden. "Berikan kami alat lebih cepat dan kami akan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat," kata Netanyahu. "Zionis Israel akan berperang sampai kami menghancurkan kemampuan militer Hamas dan perannya di Gaza serta membawa pulang semua sandera kami. Itulah arti kemenangan total. Dan kami tidak akan puas dengan apa pun yang kurang."Pemerintah, yang telah mengakui menahan bom seberat 2.000 pon karena khawatir akan jatuhnya korban sipil di Gaza, membantah bahwa mereka menunda pengiriman senjata lain, di tengah laporan bahwa bahkan bom berat akan segera dilepaskan dari tahanan ke Zionis "Israel".Perlu dicatat bahwa pemerintahan Biden telah mengirimkan sejumlah besar amunisi ke Zionis "Israel", termasuk lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon yang sangat merusak dan ribuan rudal Hellfire, sejak dimulainya perang di Gaza,Reuters melaporkan pada bulan Juni, mengutip dua pejabat Amerika yang mengetahui daftar pengiriman senjata terbaru. The Washington Post kemudian melaporkan, mengutip seorang pejabat senior pemerintah, bahwa AS memasok Zionis "Israel" dengan lebih dari $6,5 miliar dalam bentuk perlengkapan militer yang disebut sebagai bantuan pada akhir Juni sejak dimulainya perang di Gaza Oktober lalu, termasuk hampir $3 miliar yang disetujui pada bulan Mei.[IT/r]