Jepang Ban Israel, AS dan Sekutu Tak Hadiri Peringatan di Nagasaki

Islam Times - Jepang melarang Israel mengikuti upacara perdamaian dalam rangka memperingati peristiwa bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat ke Nagasaki yang ke-79 pada Jumat (9/8). Jepang tidak mengundang Israel lantaran aksi genosida brutal yang dilakukan rezim Zionis terhadap Jalur Gaza.

Aksi tersebut membuat duta besar AS di Jepang, Rahm Emanuel dan duta besar Inggris, Julia Longbottom enggan menghadiri acara tersebut. Langkah itu diikuti oleh sekutu-sekutu AS lainnya seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia dan Uni Eropa.Sebelumnya, Shiro Suzuki selaku Walikota Nagasaki pada bulan Juni lalu telah mengirimkan surat kepada Kedutaan rezim Zionis Israel, mendesak mereka untuk melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza pasca tindak genosida yang telah merenggut nyawa puluhan ribu orang termasuk wanita dan anak-anak sejak Oktober 2023 lalu.Suzuki menyayangkan sikap negara-negara barat yang menolak hadir karena Jepang tidak mengundang Israel dalam acara peringatan tersebut. "Kita telah mengambl keputusan yang komprehensif dan tidak didasari oleh alasan politik. Kita ingin mengadakan acara yang lancar dalam lingkungan yang damai dan tenteram," ujarnya.Acara yang diadakan di taman Nagasaki Peace Park itu dihadiri oleh 2300 orang termasuk perwakilan dari 100 negara. Acara dimulai dengan mengheningkan cipta pada pukul 11:02 tepat dimana AS menjatuhkan bom plutonium yang diberi nama "Fat Man".Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam pidatonya mengatakan: "Kami akan terus mendesak dunia supaya Nagasaki menjadi kota terakhir yang mengalami kengerian senjata atom." [IT/G]