Pangkalan Militer yang Diduduki AS di Hasakah, Suriah, Menjadi Sasaran Serangan Pesawat Nirawak Kamikaze

US soldiers patrol the countryside of the oil-rich town of Rumeilan in Hasakah province, northeastern Syria

IslamTimes - Sebuah fasilitas militer ilegal yang menampung pasukan pendudukan AS di provinsi Hasakah, timur laut Suriah, telah menjadi sasaran serangan pesawat nirawak dari daerah sekitar.

Televisi al-Mayadeen Lebanon, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di dalam Pangkalan Udara Kharab al-Jir yang dikuasai AS pada Sabtu (10/8) dini hari setelah sebuah kendaraan udara nirawak bermuatan bahan peledak menghantam lokasi tersebut.Tidak ada laporan langsung tentang kemungkinan korban atau tingkat kerusakan di instalasi tersebut.Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya bentrokan antara suku-suku Arab dan pasukan separatis Kurdi yang didukung AS di Suriah timur dalam beberapa hari terakhir.Penduduk, yang terpinggirkan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS yang mengendalikan sumber daya minyak di wilayah tersebut, telah menyerang posisi separatis Kurdi. Pasukan nomaden di Deir ez-Zor timur telah berhasil memukul mundur milisi separatis Kurdi dan maju mendekati ladang minyak al-Omar, yang memicu respons dari pasukan AS.Pesawat tempur AS dilaporkan telah membombardir daerah sekitar untuk mendukung militan Kurdi. Pasukan nomaden menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri dan penarikan pasukan pendudukan AS dan separatis Kurdi dari Deir ez-Zor.[IT/r]