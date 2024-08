Bloomberg: AS Menandatangani Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Paling Lambat 15 Agustus

Palestinians stand in rubble after an Israeli airstrike in Deir al Balah, Gaza Strip

IslamTimes - Bloomberg mengutip pernyataan pejabat AS yang mengatakan Amerika Serikat tidak yakin kesepakatan gencatan senjata Gaza dapat dicapai minggu depan.

Amerika Serikat tidak mengantisipasi bahwa kesepakatan antara perlawanan Palestina dan pendudukan Zionis Israel, sebagaimana difasilitasi oleh Mesir, Qatar, dan AS, akan siap ditandatangani segera pada 15 Agustus, menurut seorang pejabat senior dalam pemerintahan Biden yang dikutip oleh Bloomberg.Dalam kontak telepon pada hari Kamis (8.8), pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, menyatakan, "Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dengan kedua belah pihak berpegang teguh pada posisi mereka."Pada hari Jumat (9/8), Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menyelesaikan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza dan mengatur pertukaran tahanan.Pernyataan itu juga mencatat bahwa para pihak telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja, yang sekarang sedang dibahas, dengan hanya rincian implementasi yang tersisa.Ketiga negara menyatakan kesiapan mereka untuk mengajukan proposal akhir guna menyelesaikan masalah terkait implementasi dengan cara yang memenuhi harapan semua pihak. Mereka juga meminta kedua belah pihak untuk melanjutkan pembicaraan mendesak pada hari Kamis, 15 Agustus, di Doha atau Kairo.Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden, Emir Qatar Tamim Bin Hamad al-Thani, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi merilis pernyataan bersama yang menyerukan Zionis "Israel" dan gerakan Perlawanan Palestina Hamas untuk menyelesaikan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dalam pertemuan yang ditetapkan minggu depan.Pernyataan itu muncul hampir seminggu setelah rezim Zionis Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran; pemimpin tim negosiasi gerakan itu. Selain itu, "Israel" menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Beirut, menewaskan lima warga sipil – tiga wanita dan dua anak – dan seorang pemimpin militer Hizbullah, Sayyid Fouad Shokor."Sudah saatnya, segera, untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung lama di Jalur Gaza, serta para sandera dan keluarga mereka. Sudah saatnya untuk menuntaskan perjanjian gencatan senjata dan membebaskan para sandera dan tahanan," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.Ketiga pemimpin tersebut mengklaim bahwa kerangka perjanjian telah siap dan yang perlu dituntaskan hanyalah menyetujui rincian pelaksanaan."Tidak boleh ada lagi waktu yang terbuang, dan tidak boleh ada alasan dari pihak mana pun untuk menunda lebih lanjut," kata mereka, seraya menambahkan bahwa mereka siap "jika perlu" untuk mengajukan usulan akhir guna menutup kesenjangan yang tersisa terkait pelaksanaan kesepakatan "dengan cara yang memenuhi harapan semua pihak."Delegasi tingkat tinggi Zionis Israel telah tiba di Kairo untuk berunding dengan dinas khusus Mesir mengenai masalah tersebut. Namun, dua pejabat Israel melaporkan bahwa pembicaraan tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan, dengan negosiasi yang masih mandek dan penyelesaian yang tampaknya masih jauh.[IT/r]Axios melaporkan setelah perundingan dimulai bahwa Negosiasi yang diadakan di Kairo pada hari Sabtu mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza dan potensi pertukaran sandera telah menemui jalan buntu.Kebuntuan tersebut menyusul laporan dari kantor berita Spanyol EFE, yang mengutip dinas keamanan Mesir yang mengindikasikan bahwa kontak antara perantara Mesir dan Qatar dengan Israel telah "berhenti total." Penghentian ini menyusul pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh.Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya telah mengizinkan para negosiator untuk melakukan perjalanan ke Kairo untuk perundingan ini, seperti yang dilaporkan oleh The Times of Israel. Negosiasi tersebut bertujuan untuk mencapai gencatan senjata dan memfasilitasi kesepakatan pertukaran sandera dengan gerakan Palestina Hamas.