Lagi! AS akan Kucurkan USD 3,5 Milyar untuk Israel 

Islam Times - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, baru saja mengumumkan rencana untuk mengirimkan bantuan kepada rezim Zionis Israel sebesar USD 3,5 milyar untuk digunakan membeli persenjataan dan perlengkapan militer buatan AS. Padahal, Israel terlibat tindakan genosida terhadap Jalur Gaza.

Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah memberitahukan Kongres berkaitan dengan inisiasi tersebut. CNN melaporkan bahwa sebelumnya, Kongres pada April lalu telah menyetujui anggaran guna mengirim bantuan untuk sebesar USD 14 milyar.Departemen tersebut mengatakan bahwa bantuan ini merupakan dari bagian dari program bantuan finansial yang nantinya akan masuk ke batalion Netzah Yehuda rezim Zionis Israel. Batalion tersebut berbasis di Tepi Barat dan memiliki catatan panjang berisi pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di sana.Padahal AS sendiri mengetahui bahwa Netzah Yehuda punya rekam jejak pelanggaran HAM di Tepi Barat sesuai dengan standar mereka. AS bahkan pernah mempertimbangkan memberikan sanksi terhadal Netzah Yehuda, namun akhirnya Departemen Dalam Negeri AS menolak penerapan sanksi tersebut. [IT/G]