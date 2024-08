Kecaman Lebih Lanjut atas Pembantaian Israel di Sekolah Gaza Mengalir Deras

Israeli massacre in the Al-Tabieen school in Gaza City

IslamTimes - Beberapa negara dan badan internasional mengecam keras pembantaian Zionis Israel di sekolah Al-Tabieen di Kota Gaza, yang menewaskan sedikitnya 93 warga Palestina.

Kecaman lebih lanjut dari pihak internasional mengalir menyusul pembantaian Zionis Israel baru-baru ini di Sekolah Al-Tabieen dan masjid di Kota Gaza, yang menewaskan sedikitnya 93 warga Palestina, termasuk 17 wanita dan anak-anak, menurut Pertahanan Sipil Gaza.Kepresidenan Palestina mengatakan bahwa "pemerintah AS memikul tanggung jawab karena dukungan militer, keuangan, dan politik dari penjajah [Zionis Israel].""Pemerintah AS... harus mengakhiri dukungan buta, yang telah menewaskan ribuan anak-anak, wanita, dan orang tua," tegas juru bicara Nabil Abu Rudeineh dalam sebuah pernyataan.Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian juga mengutuk serangan mematikan itu, dengan mengatakan bahwa "pemerintah dan lembaga yang tidak mengenal batas dalam mendukung Zionis Israel terlibat dalam kejahatannya."Pezeshkian mengatakan bahwa Zionis "Israel" melanjutkan kejahatannya di Gaza dengan dukungan negara-negara Barat yang mengaku mengadvokasi hak asasi manusia.Ia mengatakan meskipun negara-negara Barat mengaku menyerukan perundingan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, mereka tidak melihat batasan atas dukungan mereka terhadap rezim Zionis Israel yang brutal."Sesuai dengan hak asasi manusia dan budaya serta ajaran Islam, mereka (pemerintah Barat) jelas merupakan kaki tangan dalam semua peristiwa tragis yang dilakukan rezim Zionis dengan standar ganda yang mereka adopsi," ungkapnya.Qatar, yang bertindak sebagai mediator dalam gencatan senjata dan negosiasi pertukaran tahanan antara Zionis "Israel" dan Perlawanan Palestina, menyerukan penyelidikan segera setelah serangan udara Zionis Israel terbaru terhadap Sekolah yang menampung warga Palestina yang mengungsi pada hari Sabtu (10/8).Kementerian Luar Negeri Qatar menegaskan kembali tuntutannya "untuk penyelidikan internasional yang mendesak, termasuk pengiriman penyelidik PBB yang independen, untuk memastikan fakta-fakta mengenai pasukan pendudukan Zionis Israel yang terus menargetkan sekolah dan tempat penampungan bagi orang-orang yang mengungsi." Adegan baru mendokumentasikan skala pembantaian yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap orang-orang terlantar di sekolah Al-Tabieen di lingkungan al-Daraj, pusat #KotaGaza. #GenosidaGaza #Palestina https://t.co/ulWZAGKij7— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) 10 Agustus 2024Kementerian Luar Negeri Saudi juga mengutuk serangan pasukan pendudukan Zionis Israel terhadap Sekolah Al-Tabieen, menekankan "kebutuhan mendesak untuk menghentikan pembantaian di Jalur Gaza" dan mengkritik "kelambanan masyarakat internasional dalam meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya."Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menggambarkan pemboman Zionis Israel terhadap sekolah tersebut sebagai "agresi terbuka"."Kami sekali lagi menegaskan kembali tuntutan kami agar para pemimpin dan pasukan keamanan Zionis Israel diadili atas genosida warga Palestina dan kejahatan perang yang dilakukan di Palestina," ungkapnya.Demikian pula, Irak mengutuk serangan Israel, dengan mengatakan, "Serangan yang terus-menerus terhadap warga sipil ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap norma dan konvensi internasional." "Serangan ini juga menunjukkan Zionis Israel mengabaikan upaya global yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza," Kementerian Luar Negeri Irak menambahkan dalam sebuah pernyataan. Baghdad meminta masyarakat internasional, khususnya dunia Islam, untuk "mengambil sikap tegas untuk menghentikan agresi Zionis Israel terhadap Palestina."Selain itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak Zionis "Israel" untuk menghentikan serangannya terhadap warga sipil di Gaza.Juru bicara Maria Zakharova menyatakan keterkejutan yang mendalam atas serangan udara Zionis Israel yang mematikan di Sekolah Al-Tabieen di Kota Gaza pagi ini. Dia mengindikasikan bahwa tragedi semacam itu sangat merusak upaya internasional yang bertujuan untuk meredakan perang dan mencapai gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang mendesak. Diplomat itu juga menyatakan penyesalan bahwa serangan-serangan di Gaza ini, yang mengakibatkan korban sipil, tampaknya sistematis. "Kami percaya tidak ada dan tidak dapat dibenarkan untuk tindakan seperti itu," Zakharova menambahkan.Turki juga mengecam serangan udara Israel sebagai "kejahatan baru terhadap kemanusiaan."Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa "Zionis Israel telah melakukan kejahatan baru terhadap kemanusiaan dengan membantai lebih dari seratus warga sipil yang berlindung di sebuah sekolah."Kementerian itu menegaskan bahwa "serangan ini sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah Netanyahu ingin menyabotase perundingan gencatan senjata permanen."Ankara menggarisbawahi bahwa "aktor internasional yang tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Israel membuat diri mereka terlibat dalam kejahatan ini."Selain itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa negaranya "terkejut" oleh serangan udara Israel dan menyerukan gencatan senjata segera."Terkejut oleh serangan Militer Zionis Israel di sekolah al-Tabeen dan hilangnya nyawa yang tragis," tulisnya di X.Terkejut oleh serangan Militer Israel di sekolah al-Tabeen dan hilangnya nyawa yang tragis.Hamas harus berhenti membahayakan warga sipil. Zionis Israel harus mematuhi Hukum Humaniter Internasional.Kita perlu gencatan senjata segera untuk melindungi warga sipil, membebaskan semua sandera, dan mengakhiri pembatasan…— David Lammy (@DavidLammy) 10 Agustus 2024"Kita perlu gencatan senjata segera untuk melindungi warga sipil, membebaskan semua sandera, dan mengakhiri pembatasan bantuan," imbuh Lammy.Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengatakan mengutuk "dengan tegas" serangan udara Israel di sekolah Al-Tabieen."Selama beberapa minggu, gedung-gedung sekolah telah berulang kali menjadi sasaran, dengan jumlah korban sipil yang tidak dapat ditoleransi," katanya."Israel harus menghormati hukum humaniter internasional," imbuhnya.Kuba mengikuti langkah tersebut, dengan Menteri Luar Negeri Bruno Rodriguez mengatakan bahwa Havana mengutuk keras "kejahatan baru Israel terhadap kemanusiaan di Gaza, menyusul serangannya terhadap sekolah yang berfungsi sebagai tempat penampungan bagi ratusan warga sipil."Upaya untuk melakukan kejahatan baru terhadap kemanusiaan Zionis Israel di Gaza, melakukan serangan terhadap penyelamatan yang berfungsi sebagai pengungsi bagi warga sipil.Zionis Isarel menunjukkan suatu hal yang sangat tidak bertanggung jawab oleh Derecho Internacional Humanitario.Reiteramos menuntut genosida. pic.twitter.com/Q0mvYxQc0W — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 10 Agustus 2024 "Israel sekali lagi menunjukkan rasa tidak hormat total terhadap hukum kemanusiaan internasional," katanya, mengulangi tuntutan Kuba "untuk mengakhiri genosida."Senada dengan itu, pemimpin sayap kiri Prancis Jean-Luc Melenchon mengatakan bahwa Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin "kebiadaban genosida Netanyahu tidak berhenti."Dia menegaskan bahwa “pembantaian tadi malam di Gaza akan tetap menjadi simbol kejahatan keji yang dibiarkan terjadi oleh negara-negara besar.”Genosida barbar yang dilakukan Netanyahu tidak terhentikan. Pembantaian yang terjadi di Gaza mengembalikan simbol kejahatan keji yang tidak mendorong semangat orang lain. Les dirigeants comme Macron, Scholz, Biden, leurs partis et les médias qui les soutiennent porteront… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 10 Agustus 2024 Parlemen Arab juga mengutuk keras pembantaian Zionis Israel baru-baru ini, dan menyebut serangan itu sebagai tindakan teroris dan tidak manusiawi.Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengatakan kejahatan Zionis Israel terbaru merupakan kelanjutan dari pembantaian brutal dan genosida yang dilakukan oleh pasukan pendudukan di Jalur Gaza selama lebih dari sepuluh bulan, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, perintah Mahkamah Internasional, dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.Organisasi tersebut menganggap pasukan pendudukan sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatan yang sedang berlangsung ini, dan menegaskan kembali seruannya untuk meminta pertanggungjawaban Zionis "Israel", kekuatan pendudukan, atas semua kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah dan sedang dilakukannya di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk kota al-Quds yang diduduki.Selain itu, direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggarisbawahi bahwa "kengerian yang dialami warga sipil di Gaza harus diakhiri.""Saya tidak bisa berkata-kata. Berapa banyak lagi wanita dan anak-anak yang akan kehilangan nyawa mereka sebelum gencatan senjata?," tulis Tedros Adhanom Ghebreyesus di X.Saya tidak bisa berkata-kata. Berapa banyak lagi wanita dan anak-anak yang akan kehilangan nyawa mereka sebelum gencatan senjata?Kengerian yang dialami warga sipil di #Gaza harus diakhiri. https://t.co/tvSWMVMtZT— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 10 Agustus 2024Demikian pula, Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), mengutuk pemboman Zionis Israel baru-baru ini."Hari mengerikan lainnya di Gaza... Sekolah lain dilanda dengan laporan puluhan warga Palestina tewas di antaranya wanita, anak-anak, dan orang tua," tulisnya di X.Hari mengerikan lainnya di #GazaSekolah lain dilanda dengan laporan puluhan warga Palestina tewas di antaranya wanita, anak-anak, dan orang tua.Sekolah, fasilitas PBB, dan infrastruktur sipil adalah #NOTaTarget🛑Pihak yang berkonflik tidak boleh menggunakan sekolah & warga sipil lainnya…— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) 10 Agustus 2024Lazzarini menekankan bahwa "pihak yang berkonflik harus melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil setiap saat," seraya menambahkan bahwa "sudah saatnya kengerian yang terjadi di bawah pengawasan kita ini berakhir.""Kita tidak bisa membiarkan hal yang tak tertahankan menjadi norma baru... Semakin sering terjadi, semakin kita kehilangan kemanusiaan kolektif kita."Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, menyatakan hari ini, "Setiap hari warga sipil terus menanggung beban konflik ini di tengah kengerian, pengungsian, dan penderitaan yang tak berkesudahan.""Biaya nyawa akibat perang ini terbukti dari hari ke hari karena kita telah menyaksikan serangan dahsyat lainnya terhadap sekolah yang melindungi ribuan warga Palestina yang mengungsi, dengan puluhan korban jiwa," tambahnya dalam pernyataan pers.Ia mendesak perlunya “memprioritaskan perlindungan warga sipil dan menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata,” sambil menegaskan kembali bahwa “PBB berkomitmen untuk mendukung semua upaya menuju tujuan ini.”“Akhir dari mimpi buruk ini sudah lama tertunda,” pungkasnya.Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa dia "ngeri dengan gambar-gambar dari sekolah perlindungan di Gaza yang terkena serangan Zionis Israel, dengan puluhan korban Palestina dilaporkan."Ngeri dengan gambar-gambar dari sekolah perlindungan di Gaza yang terkena serangan Zionis Israel, dengan puluhan korban Palestina dilaporkan.Setidaknya 10 sekolah menjadi sasaran dalam beberapa minggu terakhir. Tidak ada pembenaran untuk pembantaian iniKami kecewa dengan jumlah korban tewas yang mengerikan secara keseluruhan. 1/2— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 10 Agustus 2024"Setidaknya 10 sekolah menjadi sasaran dalam beberapa minggu terakhir. Tidak ada pembenaran untuk pembantaian ini," tulisnya di X.Sejalan dengan itu, Hizbullah mengutuk keras "pembantaian mengerikan" yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Israel di Sekolah Al-Tabieen di lingkungan al-Daraj, pusat Kota Gaza.Dalam sebuah pernyataan, kelompok Perlawanan Lebanon menegaskan bahwa tindakan pemerintah pendudukan Zionis Israel menegaskan komitmennya terhadap genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina dan bahwa niat sebenarnya adalah untuk terus membunuh dan melakukan pembantaian.Mereka menekankan bahwa pembantaian yang dilakukan oleh pendudukan Israel ini menunjukkan bahwa diskusi tentang gencatan senjata dan penetapan tanggal baru untuk negosiasi "tidak lebih dari sekadar kebohongan dan tipu daya," yang tidak akan membodohi rakyat Palestina, faksi Perlawanan mereka, atau front pendukung mereka.Hizbullah menekankan bahwa Perlawanan di Gaza dan front pendukungnya semakin yakin akan tekad mereka untuk melawan dan bekerja dengan sekuat tenaga untuk menghentikan pembantaian dan mencegah musuh mencapai tujuan yang dinyatakan dan tersembunyi.Kelompok Lebanon tersebut juga menyerukan kepada semua orang bebas di dunia untuk mengutuk kekejaman ini, mengintensifkan gerakan dan protes terhadap pemerintah pendudukan yang kejam, dan meluncurkan kampanye solidaritas yang baru dan meluas dengan anak-anak, wanita, dan pria Palestina, yang telah mengalami pembantaian brutal selama lebih dari 10 bulan.Hizbullah mengakhiri pernyataannya dengan menyampaikan belasungkawa dan simpati yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Palestina yang tabah, tertindas, dan pemberani, serta mendoakan pemulihan yang cepat bagi mereka yang terluka.Sementara itu, Gerakan Nujaba dari Perlawanan Islam di Irak mengutuk "kejahatan keji" tersebut sebagai pelanggaran baru dan pengabaian terang-terangan terhadap semua norma internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.Gerakan tersebut mengatakan kejahatan Zionis Israel yang dilakukan terhadap warga sipil di Gaza dan wilayah Palestina lainnya merupakan "preseden berbahaya," karena kejahatan tersebut mendapat dukungan dari Barat yang membusuk, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang secara munafik mengklaim memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, sementara pada saat yang sama memberikan entitas pendudukan Israel senjata mematikan, amunisi, dan lampu hijau untuk membunuh orang-orang tak berdosa dengan kejam.[IT/r]