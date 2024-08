Menteri Kabinet Netanyahu Menuduh Gedung Putih Membahayakan 'Israel'

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu with Finance Minister Bezalel Smotrich

IslamTimes - Dalam teguran keras, Anggota Knesset sayap kanan Amit Halevi mengkritik sekutu utama Zionis "Israel" dan juru bicaranya John Kirby, menuduh mereka membahayakan keamanan negara dan menyesatkan publik.

Anggota Knesset sayap kanan Amit Halevi mengecam keras Gedung Putih dan Juru Bicara Keamanan Nasionalnya John Kirby, menuduh mereka menyesatkan publik dan membahayakan "keamanan Zionis Israel".Pernyataan Halevi muncul sebagai tanggapan atas kecaman Kirby terhadap Menteri Bezalel Smotrich, yang telah menyuarakan penentangan terhadap kesepakatan yang diusulkan dengan Hamas.Halevi menegaskan bahwa "John Kirby, yang berbicara atas nama Gedung Putih, bukan Menteri Smotrich, yang menyesatkan publik dan membahayakan keamanan Zionis Israel, meskipun kedua negara kita bersahabat."Ia lebih lanjut menuduh Kirby memberikan "tekanan ekstrem" kepada Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu untuk berkompromi pada "prinsip-prinsip inti keamanan Israel". Menurut Halevi, campur tangan Kirby telah memengaruhi Kepala Staf dan kepala Shin Bet.Halevi memperingatkan bahwa dukungan Kirby terhadap penarikan pasukan Zionis Israel dari Koridor Philadelphia akan "secara langsung mengarah pada pembantaian dan penculikan anak-anak berikutnya di Nir Oz dan Beeri, dan mengakibatkan kekalahan efektif dalam perang melawan Hamas."Halevi melanjutkan kritik tajamnya, dengan mengklaim bahwa Kirby "telah, dengan melanggar semua norma antara negara-negara sahabat, menjatuhkan sanksi kepada warga negara Zionis Israel dan memberlakukan embargo senjata terhadap Israel selama enam bulan terakhir.""Campur tangan yang terang-terangan ini dalam keputusan keamanan nasional kita bukanlah cara yang seharusnya dilakukan oleh negara yang menjunjung tinggi janji kebebasan dalam konstitusinya," tegasnya lebih lanjut.Dalam konteks yang sama, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menanggapi kritik keras dari Gedung Putih pada hari Sabtu (11/8), menyusul tuduhan dari juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby bahwa Smotrich bersedia mengorbankan nyawa tawanan Zionis Israel dan AS di Gaza.Dalam sebuah posting di X, Smotrich menulis, "Saya menghormati sikap AS dan berterima kasih atas dukungannya terhadap Zionis Israel dalam menghadapi ancaman regional, tetapi saya berharap AS menghormati demokrasi Zionis Israel dan sikap warga negara Zionis Israel serta pejabat terpilihnya terkait dengan keputusan yang akan memengaruhi keamanan negara.""Sama seperti AS akan menolak tekanan internasional untuk mencapai kesepakatan penyerahan diri dengan al-Qaeda dan Bin Laden, demikian pula Zionis Israel tidak akan menyerah pada tekanan eksternal apa pun yang akan membahayakan keamanan Zionis Israel," tambahnya.Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa "perjanjian penyerahan diri dengan Yahya Sinwar, yang menelantarkan sebagian besar sandera hingga tewas, membebaskan banyak pembunuh, mengembalikan teroris ke Gaza utara, melepaskan kendali perbatasan, dan memungkinkan Hamas menyelundupkan senjata dan membangun kembali kekuatannya untuk menyerang Zionis Israel lagi sebagai proksi Iran, merugikan Zionis Israel dan membahayakan keamanannya.""Tidak ada kritik dan serangan yang akan mengalihkan saya dari tujuan," tegasnya.[IT/r]